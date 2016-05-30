国际油市：OPEC会前伊拉克提高石油出口，中东油国争相力保市占

虽然额外的石油出口或许能弥补其他地区减产和供应中断的影响，但新的供应也可能推迟全球油市的再平衡进程。目前全球油市供应依然过剩。

“OPEC的确在增加供应，实行市占率优先的策略，”IHS的下游能源咨询部门的董事总经理Victor Shum说。他指的是沙特力主的增加OPEC石油供应以抢回市场份额的策略。

他还说，沙特和伊拉克的额外石油供应或许会令全球市场的再平衡进程放缓，不过其他地方供应中断和强劲的季节性需求或许会冲抵这一影响。

据三位消息人士说，伊拉克Oil Marketing Company(SOMO)已安排6月向包括中国石油、意大利埃尼集团(Eni)和卢克石油(Lukoil)在内的上游合作伙伴额外供应500万桶巴士拉轻质油。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 张涛/王兴亚)