中国新债：甘肃下周一将发行77亿元一般地方债，期限10年

路透北京5月30日 - 中国甘肃省财政厅周一公告，将于下周一(6月6日)招标发行总额77亿元人民币的10年期一般地方债，全部为新增债券。

上述债券为该省第二批一般地方债，招标时间是6月6日14:00-14:40，6月7日开始发行并计息，当日发行结束。联合资信评估有限公司对债券评级为AAA。

该债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为10年的国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。