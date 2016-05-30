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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 15:35 BJT

中国新债：甘肃下周一将发行77亿元一般地方债，期限10年

路透北京5月30日 - 中国甘肃省财政厅周一公告，将于下周一(6月6日)招标发行总额77亿元人民币的10年期一般地方债，全部为新增债券。

上述债券为该省第二批一般地方债，招标时间是6月6日14:00-14:40，6月7日开始发行并计息，当日发行结束。联合资信评估有限公司对债券评级为AAA。

该债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为10年的国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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