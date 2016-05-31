台湾货币市场：5月31日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月31日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共116亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 7,265.5亿台币 06/01 3,183.00 06/02 2,850.50 06/03 1,232.00 注*：表更新。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --月底营所税和综所税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。