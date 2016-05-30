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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 16:14 BJT

金属期市：上海期铜本月或将下降5%，因美元走强及中国需求放缓

美元因美国升息临近出现的升势拖累大宗商品价格。

美银美林在一份研究报告中说，随着中国的季节性铜需求减弱，铜价下行压力也在加大。

0704GMT，上海期铜 下跌0.5%至每吨35,700元人民币(5,425美元)。该合约本月料将下跌4.6%。

伦敦金属交易所(LME)周一休市。LME三个月期铜 上周周线涨2.6%，令5月跌幅缩减至7%。

商品期货交易委员会(CFTC)称，截至5月24日的一周，对冲基金和货币基金经理增加铜的空头部位，至1月以来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/汪红英；审校 高琦/杜明霞)

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