金属期市：上海期铜本月或将下降5%，因美元走强及中国需求放缓

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美元因美国升息临近出现的升势拖累大宗商品价格。
美银美林在一份研究报告中说，随着中国的季节性铜需求减弱，铜价下行压力也在加大。
0704GMT，上海期铜 下跌0.5%至每吨35,700元人民币(5,425美元)。该合约本月料将下跌4.6%。
伦敦金属交易所(LME)周一休市。LME三个月期铜 上周周线涨2.6%，令5月跌幅缩减至7%。
商品期货交易委员会(CFTC)称，截至5月24日的一周，对冲基金和货币基金经理增加铜的空头部位，至1月以来最高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/汪红英；审校 高琦/杜明霞)
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