亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅收高，受益于日圆下跌且上海期胶走升

美元兑日圆周一触及一个月高点，此前叶伦讲话加强了近期美国会很快加息的几率。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨70元人民币，收报每吨10,555元。

“TOCOM期胶价格较5月低点反弹了约10日圆，投资者不愿大举抛售压低价格，”Tazawa说道。

“此外，投资者还想看下本周稍后(6月1日)将公布的中国采购经理人指数(PMI)数据，以研判该国经济走向。”