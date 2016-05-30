亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅收高，受益于日圆下跌且上海期胶走升

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美元兑日圆周一触及一个月高点，此前叶伦讲话加强了近期美国会很快加息的几率。
上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨70元人民币，收报每吨10,555元。
“TOCOM期胶价格较5月低点反弹了约10日圆，投资者不愿大举抛售压低价格，”Tazawa说道。
“此外，投资者还想看下本周稍后(6月1日)将公布的中国采购经理人指数(PMI)数据，以研判该国经济走向。”
新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤125美分，跌1.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/孙茉莉; 审校 张涛/刘秀红)
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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