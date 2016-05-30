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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 16:04 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅收高，受益于日圆下跌且上海期胶走升

美元兑日圆周一触及一个月高点，此前叶伦讲话加强了近期美国会很快加息的几率。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨70元人民币，收报每吨10,555元。

“TOCOM期胶价格较5月低点反弹了约10日圆，投资者不愿大举抛售压低价格，”Tazawa说道。

“此外，投资者还想看下本周稍后(6月1日)将公布的中国采购经理人指数(PMI)数据，以研判该国经济走向。”

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤125美分，跌1.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/孙茉莉; 审校 张涛/刘秀红)

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