中国债市动态：资金压力缓解现券收益率略降，国开续发新债招标火热

路透上海5月31日 - 随着央行逆回购放量、月末资金面紧势缓解，中国银行间债市周二早盘情绪回暖。一级市场上，国开行三期续发债定位均低于预期；二级反响则相对平淡，现券收益率仅微幅下跌。交易员称，步入6月仍面临MPA(宏观审慎评估体系)考核等不确定性，料债市短期还难脱僵持局面。

中国国家开发银行上午招标增发的三、五、七年期固息债，中标收益率为2.9313%、3.1545%和3.4252%，低于此前2.96%、3.18%和3.44%的预测均值；三期债投标倍数亦均走高，分别为6.19倍、7.10倍和4.66倍。

东北一银行交易员指出，今日国开债发行期数从前几周的四期缩为三期，且各期的发行量也有所下降；续发中标收益率走低，除需求上升外，主要还是反映供给缩量的影响。

上海一银行交易员表示，现券整体而言波动不大，加上股市早盘大涨，感到买盘热情还是一般，“最近银行自营买金融债的也不多，主要是资管类机构在买入了；一级比二级好些。”

展望后市，他认为6月交易性机会有限，“主要是担心月底的二季度MPA考核对资金面的压力，杠杆率方面可能会有限制，银行在同业和债券资产方面也可能会做一些提前腾挪。”

公开市场上，中国央行周二进行1,200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率仍持平于2.25%。对冲当日到期的650亿元后，单日净投放550亿元。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3424%/3.3350%，上日尾盘为3.3475%/3.3425%。