中国债市动态：资金压力缓解现券收益率略降，国开续发新债招标火热

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透上海5月31日 - 随着央行逆回购放量、月末资金面紧势缓解，中国银行间债市周二早盘情绪回暖。一级市场上，国开行三期续发债定位均低于预期；二级反响则相对平淡，现券收益率仅微幅下跌。交易员称，步入6月仍面临MPA(宏观审慎评估体系)考核等不确定性，料债市短期还难脱僵持局面。
中国国家开发银行上午招标增发的三、五、七年期固息债，中标收益率为2.9313%、3.1545%和3.4252%，低于此前2.96%、3.18%和3.44%的预测均值；三期债投标倍数亦均走高，分别为6.19倍、7.10倍和4.66倍。
东北一银行交易员指出，今日国开债发行期数从前几周的四期缩为三期，且各期的发行量也有所下降；续发中标收益率走低，除需求上升外，主要还是反映供给缩量的影响。
上海一银行交易员表示，现券整体而言波动不大，加上股市早盘大涨，感到买盘热情还是一般，“最近银行自营买金融债的也不多，主要是资管类机构在买入了；一级比二级好些。”
展望后市，他认为6月交易性机会有限，“主要是担心月底的二季度MPA考核对资金面的压力，杠杆率方面可能会有限制，银行在同业和债券资产方面也可能会做一些提前腾挪。”
公开市场上，中国央行周二进行1,200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率仍持平于2.25%。对冲当日到期的650亿元后，单日净投放550亿元。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3424%/3.3350%，上日尾盘为3.3475%/3.3425%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.255元，较上日结算价上涨0.07%；10年期国债主力合约T1609 收报99.055元，较上日结算价上涨0.10%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。