重温稿-《中国新债预测》国开行三期债需求料平稳，定位接近二级水平

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 招标品种：国开行3/5/7年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：30亿；5年：40亿元；7年：60亿元 * 招标时间：3/5年：5月31日9:30-10:30；7年：9:30-11:20 * 受访人数: 9位(银行、券商) * 预测区间：2.91%-3.03%；3.12%-3.23%；3.40%-3.48% * 预测均值: 2.96%；3.18%；3.44% 路透上海5月30日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发3/5/7年三期债。路透 调查显示，债市短期仍处僵持局面，一级市场表现亦属平淡，若消息面无突发变化，预计明 日新债需求整体平稳，考虑到返费因素后定位接近二级水平，预测均值分别为2.96%、3.18% 和3.44%。 北京一银行交易员表示，“感觉现在3、5年的（二级）没有啥成交了，天天都是（国开 10年活跃券）160210。” 上海一银行交易员亦认为，由于交易户参与不多，配置需求主导下明日三期债料结果出 现意外的概率不大。 不过北京一券商交易员则谈到，考虑到明日的发行规模明显缩量，也不排除因量小而推 低中标收益率的可能性。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七年 期品种的最新收益率为2.9952%、3.2361%和3.4585%。 明日招标三期债为该行今年第八期 、第六期 和第七期 的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第八、六、七期增发债 发行上限 3年：30亿；5年：40亿元；7年：60亿 期限/计息方式 3/5/7年固息 招标时间 3/5年：5月31日9:30-10:30 7年：5月31日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 6月2日 起息日 3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25 分销期 6/1-6/2 上市日 6月6日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年0.05%；5/7年0.10% (完) (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。