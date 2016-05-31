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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 08:29 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行三期债需求料平稳，定位接近二级水平

* 招标品种：国开行3/5/7年固息增发债
    * 期限及招标金额：3年：30亿；5年：40亿元；7年：60亿元
    * 招标时间：3/5年：5月31日9:30-10:30；7年：9:30-11:20
    * 受访人数: 9位(银行、券商)
    * 预测区间：2.91%-3.03%；3.12%-3.23%；3.40%-3.48%
    * 预测均值: 2.96%；3.18%；3.44%

    路透上海5月30日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发3/5/7年三期债。路透
调查显示，债市短期仍处僵持局面，一级市场表现亦属平淡，若消息面无突发变化，预计明
日新债需求整体平稳，考虑到返费因素后定位接近二级水平，预测均值分别为2.96%、3.18%
和3.44%。
    
    北京一银行交易员表示，“感觉现在3、5年的（二级）没有啥成交了，天天都是（国开
10年活跃券）160210。”
    
    上海一银行交易员亦认为，由于交易户参与不多，配置需求主导下明日三期债料结果出
现意外的概率不大。
    
    不过北京一券商交易员则谈到，考虑到明日的发行规模明显缩量，也不排除因量小而推
低中标收益率的可能性。   
        
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七年
期品种的最新收益率为2.9952%、3.2361%和3.4585%。
    
    明日招标三期债为该行今年第八期 、第六期 和第七期
 的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%和3.24%。
  
    具体发行条款如下：
                   2016年第八、六、七期增发债
 发行上限          3年：30亿；5年：40亿元；7年：60亿
 期限/计息方式     3/5/7年固息  
 招标时间          3/5年：5月31日9:30-10:30
                   7年：5月31日9:30-11:20
 招标方式          单一价格(荷兰式)
 缴款日            6月2日
 起息日            3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25
 分销期            6/1-6/2
 上市日            6月6日
 基本承销额        不设立
 付息频率          按年
 发行人增发权利    保留
 承揽费            3年0.05%；5/7年0.10%
 (完)

 (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)

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