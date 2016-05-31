重温稿-《中国新债预测》国开行三期债需求料平稳，定位接近二级水平

* 招标品种：国开行3/5/7年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：30亿；5年：40亿元；7年：60亿元 * 招标时间：3/5年：5月31日9:30-10:30；7年：9:30-11:20 * 受访人数: 9位(银行、券商) * 预测区间：2.91%-3.03%；3.12%-3.23%；3.40%-3.48% * 预测均值: 2.96%；3.18%；3.44% 路透上海5月30日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发3/5/7年三期债。路透 调查显示，债市短期仍处僵持局面，一级市场表现亦属平淡，若消息面无突发变化，预计明 日新债需求整体平稳，考虑到返费因素后定位接近二级水平，预测均值分别为2.96%、3.18% 和3.44%。 北京一银行交易员表示，“感觉现在3、5年的（二级）没有啥成交了，天天都是（国开 10年活跃券）160210。” 上海一银行交易员亦认为，由于交易户参与不多，配置需求主导下明日三期债料结果出 现意外的概率不大。 不过北京一券商交易员则谈到，考虑到明日的发行规模明显缩量，也不排除因量小而推 低中标收益率的可能性。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七年 期品种的最新收益率为2.9952%、3.2361%和3.4585%。 明日招标三期债为该行今年第八期 、第六期 和第七期 的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第八、六、七期增发债 发行上限 3年：30亿；5年：40亿元；7年：60亿 期限/计息方式 3/5/7年固息 招标时间 3/5年：5月31日9:30-10:30 7年：5月31日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 6月2日 起息日 3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25 分销期 6/1-6/2 上市日 6月6日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年0.05%；5/7年0.10% (完) (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)