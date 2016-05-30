更新版 1-中国汇市：人民币大跌收创四个半月新低，美加息预期升温但市场未见恐慌

* 人民币收盘跌破6.58至四个半月新低

* 中间价大幅调低294点至逾五年新低

* 市场略偏购汇，在6.58附近自发出清

* 美联储加息预期升温但市场未见恐慌 (新增更多评论和收盘报价)

路透北京5月30日 - 中国人民币兑美元即期 周一放量大贬并跌破6.58关口，收创四个半月新低，中间价更调低近300点刷新逾五年低点，因美联储加息预期升温。不过交易员指出，市场情绪并未因汇价大幅贬值而恐慌，亦未见大行出手维稳，在6.58附近市场自发出清。

他们并表示，近期人民币汇价还将随国际美元波动，不排除继续走弱的可能。尽管上周五美联储主席叶伦的讲话让加息预期继续升温，但美元指数突破96关口还需时日，未来或将出现短暂回调。离岸 人民币今日亦大幅走贬，但两地价差相对较窄。

“今天的中间价就是这个位置，根据中间价机制算出来的，市场也是比较认可的。”一股份行交易员称。

另一位股份行交易员则表示，今日市场略偏购汇，自营盘交易较多。

从全天成交量观察，较前两日明显放大，偏购汇的结构亦基本形成；不过市场仍在继续观察央行是否会入场干预，并紧盯大行动向。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.30，较上日微升0.10%，今日人民币对美元中间价大幅下调，但人民币兑欧元、日圆均出现较大涨幅，消化了对美元的跌幅。SDR篮子指数今日微升0.02%至96.37；BIS篮子指数亦微升0.04%至98.57。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦上周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。

中国大型投行--中金公司发布报告称，随着美联储加息预期继续升温，人民币汇率弹性加大，但以总体稳定为前提。在第二和三季度，人民币汇率双向波动可能增加，但不会出现大幅调整。

距离美联储6月的议息会议只剩不足三周的时间，美联储加息的预期正在升温，这间接导致了人民币贬值预期的升温和美元流动性的紧张。不过在前美联储达拉斯高级经济学家兼政策顾问王健看来，美联储6月加息的可能性不大，而且年内的加息对人民币也不会有太大的影响。

全球汇市，美元指数周一触及两个月高位，兑日圆触及一个月高位，因美联储主席叶伦发表的讲话助长了联储近期升息的预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格<CNY=CFXS 6.5825 6.5597 -0.35%

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中间价 6.5784 6.549 -0.45% 成交额<CNYSPTVOL=CFXT 196.62亿美元 165.17亿美元

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日内波动幅度(pips) 79 日低6.583 日高6.5751

今年以来升贬幅度 -1.35% 2005年汇改以来升贬幅 25.73%

度 一年期美元/人民币掉期 630

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5898 6.5664 一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.766 6.735

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.5544；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。