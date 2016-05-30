中国新债：山东下周一招标发行679.78亿元两批专项地方债，期限3-10年

路透北京5月30日 - 中国山东省财政厅周一公告，将于下周一(6月6日)招标发行总额67 9.78亿元人民币的该省今年第二批和第三批专项地方债，其中第二批649.78亿元，第三批30 亿元，期限均为3-10年。 上述第二批专项债中，新增债券为296亿元，置换债券353.78亿元；第三批则全部为新 增债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级均为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期 ） 专项债券(第二批) 三年 129.96 6月6日09:30-10:10 6月7日 五年 194.93 七年 194.93 10年 129.96 专项债券(第三批) 三年 6 6月6日10:30-11:10 6月7日 五年 9 七年 9 10年 6 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个 工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值 上浮15%之间。 中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善 地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等 机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标 占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)