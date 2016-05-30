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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 16:51 BJT

中国新债：山东下周一招标发行679.78亿元两批专项地方债，期限3-10年

路透北京5月30日 - 中国山东省财政厅周一公告，将于下周一(6月6日)招标发行总额67
9.78亿元人民币的该省今年第二批和第三批专项地方债，其中第二批649.78亿元，第三批30
亿元，期限均为3-10年。
    
    上述第二批专项债中，新增债券为296亿元，置换债券353.78亿元；第三批则全部为新
增债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级均为AAA。

    具体发行规模和招标时间如下：
         类别             期限      规模（亿元        招标时间         发行期
                                        ）                            
   专项债券(第二批)       三年        129.96     6月6日09:30-10:10     6月7日
                          五年        194.93                              
                          七年        194.93                              
                          10年        129.96                              
   专项债券(第三批)       三年          6        6月6日10:30-11:10     6月7日
                          五年          9                                 
                          七年          9                                 
                          10年          6                                 
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个
工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值
上浮15%之间。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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