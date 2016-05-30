版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 16:48 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月30日

5月30日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:45时，1港元=0.84724人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为33.51%，低于上交易日收盘的33.75%。
        
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.30      4.10      1.24
 建设银行                                          4.80      4.97      1.14
 中国银行                                          3.27      3.16      1.22
 农业银行                                          3.13      2.80      1.32
 招商银行                                         17.84     15.92      1.32
 中信银行                                          5.59      4.48      1.47
 交通银行                                          5.38      4.75      1.34
 民生银行                                          8.95      7.37      1.43
 中国人寿                                         20.75     17.06      1.44
 中国平安                                         31.91     33.90      1.11
 中国太保                                         26.88     26.20      1.21
 中信证券                                         15.67     16.40      1.13
 新华人寿                                         39.78     26.00      1.81
 海通证券                                         15.01     12.42      1.43
 华能国际                                          7.32      5.20      1.66
 大唐发电                                          3.91      2.04      2.26
 华电国际                                          5.13      4.02      1.51
 中煤能源                                          4.66      3.41      1.61
 中国神华                                         13.60     12.32      1.30
 中国石油                                          7.23      5.32      1.60
 兖州煤业                                          9.02      4.12      2.58
 中国石化                                          4.75      5.35      1.05
 上海石化                                          5.99      3.78      1.87
 中海油服                                         12.20      5.92      2.43
 仪征化纤                                          3.87      1.43      3.19
 中国铝业                                          3.99      2.36      2.00
 江西铜业                                         12.77      8.31      1.81
 洛阳钼业                                          3.69      1.53      2.85
 紫金矿业                                          2.99      2.22      1.59
 马钢股份                                          2.39      1.49      1.89
 鞍钢股份                                          3.77      3.20      1.39
 重庆钢铁                                          2.44      1.10      2.62
 海螺水泥                                         14.84     18.70      0.94
 洛阳玻璃                                         25.34      4.24      7.05
 京城机电                                          8.47      3.05      3.28
 中联重科                                          4.03      2.43      1.96
 金隅股份                                          7.75      2.41      3.80
 中国国航                                          6.77      5.06      1.58
 东方航空                                          6.49      4.14      1.85
 南方航空                                          6.55      4.53      1.71
 中国远洋                                          5.11      2.70      2.23
 中海集运                                          4.18      1.61      3.06
 中集集团                                         13.83      9.88      1.65
 中海发展                                          6.00      4.84      1.46
 宁沪高速                                          8.33     10.54      0.93
 深高速                                            7.94      6.54      1.43
 成渝高速                                          4.41      2.60      2.00
 皖通高速                                         14.72      5.92      2.93
 广深铁路                                          3.95      3.74      1.25
 中国南车                                          9.50      7.37      1.52
 中国交建                                         10.63      8.71      1.44
 中国铁建                                          9.87      9.64      1.21
 中国中铁                                          7.09      5.84      1.43
 长城汽车                                          8.49      5.91      1.70
 比亚迪                                           57.92     44.55      1.53
 广汽集团                                         23.03      8.93      3.04
 青岛啤酒                                         28.37     27.35      1.22
 白云山                                           23.00     17.46      1.55
 新华制药                                         10.26      4.49      2.70
 海信科龙                                          7.89      3.60      2.59
 南京熊猫                                         12.84      5.30      2.86
 晨鸣纸业                                          7.94      5.39      1.74
 上海医药                                         17.92     16.80      1.26
 中兴通讯                                         13.29     10.04      1.56
 东方电气                                          9.75      5.77      1.99
 潍柴动力                                          7.71      8.80      1.03
 东北电气                                          5.74      2.41      2.81
 广船国际                                         24.06     11.78      2.41
 昆明机床                                          6.64      2.40      3.27
 一拖股份                                          9.10      3.99      2.69
 北辰实业                                          4.04      2.22      2.15
 创业环保                                          7.41      4.01      2.18
 中国中冶                                          3.63      2.11      2.03
 金风科技                                         14.53     11.90      1.44
 丽珠                                             41.57     35.50      1.38
 万科                                             24.43     18.18      1.59
 郑煤机                                            5.51      3.14      2.07
 大连港                                            5.33      3.21      1.96
 山东墨龙                                          7.60      2.77      3.24
 浙江世宝                                         24.48      7.54      3.83
 复星医药                                         18.64     20.00      1.10
 光大银行                                          3.60      3.30      1.29
 东江环保                                         17.41     12.54      1.64
 上海电气                                          7.57      3.30      2.71
 广发证券                                         15.35     17.16      1.06
 华泰证券                                         16.99     15.52      1.29
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐