全球贵金属：5月27日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
路透5月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓与周四持平；同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,928,349.9 5月27日 27,928,349.9 5月26日 0.0 0.00% iShares 335,739,274.6 5月27日 335,739,274.6 5月26日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选