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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 10:37 BJT

台湾债市：10年增额债105/4R殖利率早盘微跌，标债前观望气氛升高

路透台北5月31日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周二早盘微跌。交易员表示，美国债市周一休市令台债盘初欠缺指引，且105/4R周六标售变数当前，交投氛围转趋观望，今日该券料续在区间内窄幅波动。

他们指出，105/4R空单量上日维持在83亿台币的水准，未再出现缓步垫高的迹象，周六105/4R标售变数厘清前，多空各有坚持，短线观望气氛升高，暂难跳脱既有区间盘整格局。

〞105/4R殖利率弹不上去，这个价位有点尴尬。〞一位寿险台债交易员说。

另位大型证券台债交易员表示，市场除了静待105/4R标售结果出炉外，也关注五年新券105/8将于周四展开发行前交易，预计该发行前交易初期殖利率落在0.56-0.57%的机会较高，对台债影响系属中性。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.825-0.835%。

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--《焦点》投资者对美国升息及中国经济疑虑重重，挥手作别亚洲市场 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)

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