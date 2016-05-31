台湾债市：10年增额债105/4R殖利率早盘微跌，标债前观望气氛升高

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透台北5月31日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周二早盘微跌。交易员表示，美国债市周一休市令台债盘初欠缺指引，且105/4R周六标售变数当前，交投氛围转趋观望，今日该券料续在区间内窄幅波动。
他们指出，105/4R空单量上日维持在83亿台币的水准，未再出现缓步垫高的迹象，周六105/4R标售变数厘清前，多空各有坚持，短线观望气氛升高，暂难跳脱既有区间盘整格局。
〞105/4R殖利率弹不上去，这个价位有点尴尬。〞一位寿险台债交易员说。
另位大型证券台债交易员表示，市场除了静待105/4R标售结果出炉外，也关注五年新券105/8将于周四展开发行前交易，预计该发行前交易初期殖利率落在0.56-0.57%的机会较高，对台债影响系属中性。
交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.825-0.835%。
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--《焦点》投资者对美国升息及中国经济疑虑重重，挥手作别亚洲市场 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。