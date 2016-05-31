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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 17:27 BJT

香港房地产：政府青衣住宅土地以9.39亿港元批出予佳明集团，远低市场预期

路透香港5月31日 - 香港政府周二宣布，一幅于新界青衣的住宅用地，以约9.39亿港元批出予从事建筑服务及物业租赁的佳明集团 ，达低过市场预期。

该幅位于青衣细山路的土地，去年11月曾经因发展商出价未达政府最低要求而流标。是次卷土重来，在上周五截标时接获七份标书，最后由佳明集团以最高出价，击败信和置业 、新地 、恒基地产 、长实地产 等大型发展商中标。

此前三家测量师行对该土地的估值介乎11.85-14.2亿港元。

该土地最高可建楼面面积约47.42万平方尺，以中标价计，相当于每平方尺楼面地价仅1,980港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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