香港房地产：政府青衣住宅土地以9.39亿港元批出予佳明集团，远低市场预期

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透香港5月31日 - 香港政府周二宣布，一幅于新界青衣的住宅用地，以约9.39亿港元批出予从事建筑服务及物业租赁的佳明集团 ，达低过市场预期。
该幅位于青衣细山路的土地，去年11月曾经因发展商出价未达政府最低要求而流标。是次卷土重来，在上周五截标时接获七份标书，最后由佳明集团以最高出价，击败信和置业 、新地 、恒基地产 、长实地产 等大型发展商中标。
此前三家测量师行对该土地的估值介乎11.85-14.2亿港元。
该土地最高可建楼面面积约47.42万平方尺，以中标价计，相当于每平方尺楼面地价仅1,980港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。