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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 17:37 BJT

路透基点：东贝光电重返贷款市场，欲筹资36亿台币--TRLPC

路透香港5月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾LED
生产商东贝光电正筹集36亿台币五年期贷款，为其目前债务进行再融资。
    
    彰化银行、土地银行、兆丰国际商业银行以及合作金库银行为此次的
牵头行兼簿记行，合作金库银行亦为额度代理行。
    
    此次贷款分别A部分32亿台币以及B部分4亿台币。A部分再次细分为19
亿台币的定期贷款A1，以及13亿台币的循环信用额度贷款A2部分。
    
    适用于以上两部分的利率，较三个月或六个月台北金融业拆 
款定盘利率(TAIBOR)加码90到110个基点之间。
    
    此次贷款于5月27日推出，受邀银行以三个层次参贷：承诺5亿台币或
以上的银行，获得牵头行头衔和20个基点的前端费；承贷4-4.99亿台币的
银行，获得共同安排行头衔和15个基点的费用；承贷3-3.99亿台币的银行
，获得参与行头衔和9个基点的费用。银行回复截止日期是6月24日。
    
    借款方的土地、工厂以及机械设备为贷款的担保。(完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)

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