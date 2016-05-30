香港个股：长实地产减持汇贤产业信托约3.6%股权，套现5.65亿元人民币

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月30日 - 据香港联交所资料最新披露，香港首富李嘉诚掌控的长实地产 上周一（23日）在场外减持旗下以人民币计价的商业房地产信托基金--汇贤产业信托 ，涉资约5.65亿元人民币。
联交所权益披露网页的资料显示，长实地产上周一以每股3.1元出售逾1.824亿股汇贤股份。此次减持后，长实地产在汇贤的持股量，由原来的42.59%降至39%。
汇贤产业信托主要持有北京东方广场项目，包括写字楼、购物商场、公寓与服务式公寓，以及北京东方君悦大酒店，并持有位于重庆的大都会东方广场和沈阳丽都索菲特酒店。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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