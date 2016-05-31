重温稿-台湾货币市场：短率持稳，定存单到期少但市场资金宽裕

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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* 定存单到期少，但市场资金不缺 * 美联储升息预期提高，留意外资动向 * 短票与RP利率持稳，投信走钱不明显 记者 董永年 路透台北5月30日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士指出，在央行提早调 控下，今日虽是月底前一个交易日，且定存单仅到期3亿台币，但未感受到紧俏，利率持稳 既有水准。 交易员表示，今日大型银行虽未提供流动性，但因央行让市场资金维持宽裕，因此调度 不成问题。由于仅需取得一周拆款即可跨月，因此今日交投重心自两周拆款移转。 〞隔夜与跨月的都还可以。〞一家拆入方的大型银行交易员说。 一大型票券商交易主管则称，今日一周拆款的利率有点散，区间落在0.320-0.345%，主 要看各家的资金状况而定。 另一大型票券商交易主管表示，因资金缺口较小，一周拆款的利率落在0.330%附近，小 型的票券商与银行利率则在0.345%、0.35%。 惟资金调度人士认为，由于美联储的升息预期推升美元，后续将关注外资在股市的动向 ，是否出现卖超台股并汇出的情势。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续 创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.680 32.528 台湾加权股价指数<.TWII 8,535.87 8,463.61 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.260-0.340% 0.260-0.350% **短票发行少** 短票方面，大型票券商指出，由于月底适逢周一、周二，资金缺口较小，因此短票成交 利率维持在0.31-0.32%的水准。 一大型票券商交易主管认为，以今日市场资金尚属充沛来看，月底紧缩因素应该已经消 除。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交0.31-0.32%，持平 上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.317%，区间0.28-0.36%， 金额107.96亿台币；前日的加权平均利率在0.311%，区间0.28-0.325%，金额108.21亿台币 。 台湾央行周一发行306亿台币定存单，与今日存单到期金额3亿相较，定存单发行余额增 303亿台币。 本周定存单总计到期7,384.5亿台币，余日到期情况分别是：周二116亿、周三3,183亿 、周四2,850.5亿、周五1,232亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为732亿台币，累计超额准备1兆252亿台币、 加计前期1%的超额准备为1兆1,426亿台币。 **投信走钱不明显** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，月底除利率较低的票券商有较明显走钱外， 证券商影响有限，且因银行端客户资金丰沛，成交利率没有变化。 一票券商交易员指出，月底投信客户还是例行性的走钱，不过银行端相当好调度。 一证券商交易员则称，一早投信有点赎回，但随后反而有申购款流入，因此今天并没有 紧俏的感觉。 今日有远鼎投资38亿台币公司债交割。本周将交割的债券还有：周三HSBC Bank 3亿美 元债、周四德意志银行新加坡分行1.8亿美元债、及周五第一海湾银行5.16亿元人民币宝岛 债。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日。与银行承 作的跨月公债RP成交在0.31-0.32%，亦同上日。短天期及一个月天期公司债附买回利率在0. 37-0.39%，也同上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附 买回利率主要成交0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0 .32%，同上日。(完) (审校 杨淑祯/张喜良)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。