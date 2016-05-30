东南亚股市：多数收涨，因美联储官员讲话巩固近期升息预期

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 350.09 -0.50 -0.14 +5.19 332.82 新加坡 2796.75 -5.76 -0.21 -2.98 2882.73 马来西亚 1629.87 -7.32 -0.45 -3.70 1692.51 泰国 1424.12 11.45 +0.81 +10.57 1288.02 印尼 4836.03 21.30 +0.44 +5.29 4593.01 菲律宾 7464.34 52.66 +0.71 +7.37 6952.08 越南 614.50 6.39 +1.05 +6.13 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王兴亚/张涛)