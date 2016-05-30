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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 18:12 BJT

东南亚股市：多数收涨，因美联储官员讲话巩固近期升息预期

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   350.09    -0.50   -0.14   +5.19   332.82
    新加坡                     2796.75    -5.76   -0.21   -2.98  2882.73
    马来西亚                  1629.87    -7.32   -0.45   -3.70  1692.51
    泰国                      1424.12    11.45   +0.81  +10.57  1288.02
    印尼                      4836.03    21.30   +0.44   +5.29  4593.01
    菲律宾                     7464.34    52.66   +0.71   +7.37  6952.08
    越南                        614.50     6.39   +1.05   +6.13   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王兴亚/张涛)

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