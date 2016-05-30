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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 19:27 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高1.6%，追随其它植物油升势

路透吉隆坡5月30日 - 马来西亚棕榈油期货周一在过去五个交易日当中第四日上涨，追随其它植物油的走势，并且受到了马币走弱的支撑。

8月棕榈油期货 收高1.6%至每吨2,600马币(632美元)，稍早触及2,605马币的近两周高位。

成交量为41,304口，2015年日均成交量为44,600口。

上周棕榈油上涨了1.2%，之前则连续两周下滑。

“隔夜(周五)豆油在美国假日来临前上涨，马币也走弱”吉隆坡一交易商称。

周一美国因阵亡将士纪念日休市。

中国大连商品交易所9月豆油合约 今日上涨1.7%。

马币兑美元下跌1%至4.1150。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)

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