马来西亚期市：棕榈油期货收高1.6%，追随其它植物油升势

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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路透吉隆坡5月30日 - 马来西亚棕榈油期货周一在过去五个交易日当中第四日上涨，追随其它植物油的走势，并且受到了马币走弱的支撑。
8月棕榈油期货 收高1.6%至每吨2,600马币(632美元)，稍早触及2,605马币的近两周高位。
成交量为41,304口，2015年日均成交量为44,600口。
上周棕榈油上涨了1.2%，之前则连续两周下滑。
“隔夜(周五)豆油在美国假日来临前上涨，马币也走弱”吉隆坡一交易商称。
周一美国因阵亡将士纪念日休市。
中国大连商品交易所9月豆油合约 今日上涨1.7%。
马币兑美元下跌1%至4.1150。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)
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