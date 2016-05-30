《全球汇市》美国升息押注使美元指数涨至两个月高位，兑日圆至一个月高点

* 叶伦称近期升息“是适宜之举”，提振美元

* 美元指数触及两个月高位，欧元跌至两个半月低位

* 日本消费税料推迟上调，拖累日圆走软

路透伦敦5月30日 - 美元指数周一触及两个月高位，兑日圆触及一个月高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的讲话助长了联储近期升息的预期。

日本国内的政治形势也支撑美元兑日圆。日本自民党副总裁高村正彦周一会见首相安倍晋三之后称，安倍晋三表示他将把明年消费税调升计划延后两年半。

另外，日本料将制定追加预算，以提振脆弱经济，市场广泛认为此举过后日本央行将进一步放宽货币政策。这些因素均令日圆受压。

伦敦和美国因假期休市，欧洲市场今日料交投淡静。

在欧洲交易时段，美元兑日圆 升破111.00日圆，为4月底以来首次突破该点位，一度触及111.455日圆，日内上涨1%。本月，美元兑日圆料将录得2014年底以来最佳月线表现。

美元指数 涨0.2%，至95.695，欧元兑美元 小幅反弹，因德国通胀好于预期。欧元在亚洲盘中触及两个半月低位1.1097美元，之后反弹至1.1140美元，日内上涨0.2%。

叶伦上周五表示，如果经济和就业市场继续好转，那么在未来几个月升息“将是合适的”。

“叶伦的讲话令6月或7月升息的可能性增加，这支撑了美元，”北欧联合银行(Nordea)的外汇策略师Niels Christensen说，“但这在很大程度上还要取决于本周将公布的数据。若数据表现良好，则无疑会巩固美元的涨势。”

本周将公布非农就业数据和美国供应管理协会制造业数据。若周五将公布的5月非农就业数据表现强劲，则将增强美联储在6月升息的预期和提振美元表现。

“美元指数仍可升向大约96.20，在该水准卖家可能有兴趣卖出，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad说。

就在本月初，市场还排除了美联储在6月加息的可能性。但之后一系列强劲的经济数据出炉和多位美联储官员发表讲话，令联邦基金利率期货反映市场预期联储6月加息的机率上升至28%。

同时，交易商称日本推迟上调消费税的前景提振日股，并削弱避险日圆的魅力。