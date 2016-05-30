国际油市：亚洲石脑油裂解价差从16个月低点反弹，市场仍然疲弱

路透新加坡5月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周一从上一交易日触及的16个半月低位反弹0.7%，至每吨48.28美元，交易商表示，因为供应过剩仍然拖累市场，预计短期不会得到改善。

韩国韩华道达尔寻求在7月上半月到达大山(Daesan)的石脑油，但没有进一步细节。

交易商表示，韩华道达尔在5月25日买入交付日期相同的船货，价格为成本加运费价每吨较日本报价贴水2美元。

亚洲需求仍然相对迟滞，因为近期韩国、台湾和印尼炼厂进行维修或出现故障。

在需求高峰季时，汽油市场反常疲弱，加上石化生产商使用液化石油气(LPG)取替部份石脑油，这无助石脑油卖家。

亚洲汽油裂解价差从两周低位反弹，至每桶9.27美元，此为三个交易日高位。

交易商预期需求将增强，至少美国是驾驶旺季，尽管库存迄今没有明显下降。

在法国，工会官员在5月27日向路透表示，工会工人在周五进行了投票，将道达尔Feyzin和Grandpuits炼厂的罢工分别延长至5月30日和6月3日。

在新加坡现货市场，汽油和石脑油各有一手交易。

Socar以每桶58.20美元向中国国际联合石油化工公司卖出在6月19-23日装船的92号汽油。