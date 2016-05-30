南非汇市：兰特/美元下滑，因料本周南非评级将被下调和美国不久将加息

路透约翰内斯堡5月30日 - 南非兰特兑美元周一下跌，因预计本周南非信贷评等可能遭下调，且对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能加息的押注增加，也令兰特承压。

在1545 GMT，兰特兑美元 报15.8120兰特，较周五纽约收盘下跌0.55%。

投资者保持谨慎，标准普尔将在周五公布对南非的信贷评级更新，目前南非的评级较次投资级高一个级距。

最近的路透调查显示，分析师预计，标普和惠誉可能在今年将南非信贷评级下降至“垃圾”级。惠誉也将在6月公布南非的信贷评级最新评估。

“本周全球和南非将有很多推动市场走势的数据出炉。不过，周五美国非农就业报告和标准普尔对南非的评级决定将是令兰特下跌的最大风险，”Rand Merchant Bank分析师John Cairns和Isaah Mhlanga说。