《美国重要政经日程》--5月31日

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 商务部公布4月个人所得与个人支出
1430 - 达拉斯联邦储备银行公布5月制造业活动指数
1500 - 农业部公布一周谷物与油籽出口检验报告。
1530 - 财政部举行每周例行三个月期和六个月期国库券标售。
1700 - 财政部进行每周例行四周期国库券标售。
1700 - 达拉斯联邦储备银行公布4月个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值。
2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选