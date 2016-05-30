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市场报道 | 2016年 5月 31日 星期二 06:19 BJT

《美国重要政经日程》--5月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 商务部公布4月个人所得与个人支出

1430 - 达拉斯联邦储备银行公布5月制造业活动指数

1500 - 农业部公布一周谷物与油籽出口检验报告。

1530 - 财政部举行每周例行三个月期和六个月期国库券标售。

1700 - 财政部进行每周例行四周期国库券标售。

1700 - 达拉斯联邦储备银行公布4月个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值。

2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)

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