《全球汇市》5月30日外汇市场汇率收盘表格

(5月30日因适逢美国阵亡将士纪念日假期，美国市场休市，路透仅提供纽约收盘时间汇率 报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1144 1.1114 +0.27 +2.62 1.0860 美元/日圆 111.11 110.22 +0.81 -7.64 120.30 欧元/日圆 123.71 122.51 +0.98 -5.18 130.47 美元/瑞郎 0.9917 0.9945 -0.28 -1.01 1.0018 英镑/美元 1.4638 1.4620 +0.12 -0.68 1.4738 美元/加元 1.3047 1.3017 +0.23 -5.72 1.3839 美元/离岸人民币 6.5893 6.5761 +0.20 +0.32 6.5680 澳元/美元 0.7179 0.7179 +0.00 -1.32 0.7275 欧元/瑞郎 1.1050 1.1053 -0.03 +1.51 1.0886 欧元/英镑 0.7604 0.7598 +0.08 +3.22 0.7367 新西兰元/美元 0.6693 0.6691 +0.03 -1.93 0.6825 美元/挪威克朗 8.3438 8.3334 +0.12 -5.61 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2992 9.2647 +0.37 -3.14 9.6011 美元/瑞典克朗 8.3333 8.3495 -0.19 -1.34 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.2873 9.2824 +0.05 +1.27 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价