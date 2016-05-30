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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 06:20 BJT

《全球汇市》5月30日外汇市场汇率收盘表格

(5月30日因适逢美国阵亡将士纪念日假期，美国市场休市，路透仅提供纽约收盘时间汇率
报价表格以供参考)
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1144   1.1114   +0.27   +2.62   1.0860
    美元/日圆            111.11   110.22   +0.81   -7.64   120.30
    欧元/日圆         123.71   122.51   +0.98   -5.18   130.47
    美元/瑞郎            0.9917   0.9945   -0.28   -1.01   1.0018
    英镑/美元            1.4638   1.4620   +0.12   -0.68   1.4738
    美元/加元            1.3047   1.3017   +0.23   -5.72   1.3839
    美元/离岸人民币      6.5893   6.5761   +0.20   +0.32   6.5680
    澳元/美元            0.7179   0.7179   +0.00   -1.32   0.7275
    欧元/瑞郎         1.1050   1.1053   -0.03   +1.51   1.0886
    欧元/英镑         0.7604   0.7598   +0.08   +3.22   0.7367
    新西兰元/美元        0.6693   0.6691   +0.03   -1.93   0.6825
    美元/挪威克朗        8.3438   8.3334   +0.12   -5.61   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2992   9.2647   +0.37   -3.14   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.3333   8.3495   -0.19   -1.34   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.2873   9.2824   +0.05   +1.27   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价

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