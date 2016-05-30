澳新经济指标预测--5月31日-6月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月30日当周 5月30日(一) 2245 新西兰建筑许可 4月 -- -9.8% 5月31日(二) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 5月 -- 6.2% 企业自身活动指数 -- 32.1% 0130 澳洲建筑许可 4月 -3.0% +3.7% 民间住宅建筑许可 -- +2.6% 0130 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第一季 195 211 净出口对GDP的贡献率 0.7% 0.00% 0130 澳洲民间部门信贷 4月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一季 -- -2.0% 5月31日-6月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 5月 -- 53.4 6月1日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.7% +3.0% 最终消费 -- +0.7% 资本支出 -- -0.6% 6月2日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.4% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差20.00 逆差21.63 商品和服务进口 -- +1.0% 商品和服务出口 -- +4.0% 6月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 5月 -- 49.7 6月3日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月6日当周 6月6日(一) 0100 澳洲MI通胀指标(较前月) 5月 -- +0.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 5月 -- -6.2% 网路招聘广告 -- -0.7% 6月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 5月 -- 50.8 6月7日(二) 0430 澳洲央行利率决定 6月 -- 1.75% 2245 新西兰制造业销售 第一季 -- +1.3% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 李爽)