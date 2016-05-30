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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 06:34 BJT

****澳新经济指标预测--5月31日-6月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值     

    5月30日当周
    
    5月30日(一)  
    2245 新西兰建筑许可                            4月           --       -9.8%
    
    5月31日(二)
    0100 新西兰NBNZ企业展望指数                    5月           --        6.2%
                   企业自身活动指数                              --       32.1% 
    0130 澳洲建筑许可                              4月          -3.0%     +3.7%
             民间住宅建筑许可                                    --       +2.6%
    0130 澳洲经常帐赤字(亿澳元)                   第一季         195        211
             净出口对GDP的贡献率                                 0.7%     0.00%
    0130 澳洲民间部门信贷                          4月          +0.4%     +0.4%
             房屋信贷                                            --       +0.5%
    2245 新西兰贸易条件(较前季)                   第一季         --       -2.0%
    
    5月31日-6月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                         5月           --        53.4
    
    6月1日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季        +0.6%     +0.6%
                              (较上年同期)                      +2.7%     +3.0%
             最终消费                                            --       +0.7%
             资本支出                                            --       -0.6%
    
    6月2日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                      4月          +0.3%     +0.4%
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)            4月      逆差20.00  逆差21.63
             商品和服务进口                                      --       +1.0%
             商品和服务出口                                      --       +4.0%
    
    6月2-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                         5月           --        49.7
    
    6月3日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月6日当周
    
    6月6日(一)
    0100 澳洲MI通胀指标(较前月)                    5月           --       +0.1%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                       5月           --       -6.2%
                网路招聘广告                                     --       -0.7%
    6月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                         5月           --        50.8
    
    6月7日(二)
    0430 澳洲央行利率决定                          6月           --       1.75%
    2245 新西兰制造业销售                       第一季          --       +1.3%  (完)
        
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李婷仪 审校 李爽)

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