日韩经济指标预测--5月31日-6月7日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月30日当周 5月30日(一) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 4月 -1.0% -1.5% 工业生产(较前月) -0.2% -2.2% 服务业产出(较前月) -- +0.8% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 4月 -1.4% -5.3% 所有家庭支出(较前月) -0.6% +0.5% 2330 日本求才求职比 4月 1.30 1.30 失业率 3.2% 3.2% 2350 日本工业生产 4月初值 -1.5% +3.8% 一个月预估值 -- +2.6% 两个月预估值 -- -2.3% 5月31日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- +19.8% 房屋开工(较上年同期) +3.5% +8.4% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.9% +1.0% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 4月 -- 盈余100.7 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +8.5% 6月1日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月初值 +1.6% -11.2% 进口(较上年同期) -7.7% -14.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差88 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.0 0200 日本日经制造业PMI 5月终值 -- 47.6 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.7% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,840 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超404 6月2日(四) 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 40.8 6月3日(五) 0000 日本加班工资 4月 -- -0.2% 6月6日当周 6月6日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,625 6月7日(二) 0500 日本同时指标 4月 -- 升0.5 领先指标 -- 降0.5 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +2.2% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 4月 -- 盈余29,804 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 -- +1.7% GDP(较前季) -- +0.4% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结