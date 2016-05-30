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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 06:38 BJT

****日韩经济指标预测--5月31日-6月7日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    5月30日当周
        
    5月30日(一)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                   4月      -1.0%      -1.5%
             工业生产(较前月)                                -0.2%      -2.2%
             服务业产出(较前月)                                --       +0.8%        
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               4月      -1.4%      -5.3%
             所有家庭支出(较前月)                            -0.6%      +0.5%
    2330 日本求才求职比                             4月       1.30       1.30
             失业率                                           3.2%       3.2%
    2350 日本工业生产                           4月初值      -1.5%      +3.8%
             一个月预估值                                      --       +2.6%
             两个月预估值                                      --       -2.3% 
    
    5月31日(二)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   4月        --      +19.8%
             房屋开工(较上年同期)                            +3.5%      +8.4%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            5月      +0.2%      +0.1%
                                (较上年同期)                 +0.9%      +1.0%
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                     4月        --   盈余100.7
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)            第一季        --       +8.5%
    
    6月1日(三)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    5月初值     +1.6%     -11.2%
             进口(较上年同期)                                -7.7%     -14.9%
             贸易收支(亿美元)                                  --      顺差88 
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)   5月        --        50.0
    0200 日本日经制造业PMI                       5月终值       --        47.6
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季       --       +0.4%
                              (较上年同期)                     --       +2.7%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        --   买超6,840
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --     买超404
    
    6月2日(四) 
    0500 日本消费者信心指数                         5月        --        40.8
    
    6月3日(五)
    0000 日本加班工资                               4月        --       -0.2%
    
    6月6日当周
    
    6月6日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       5月        --      12,625
    
    6月7日(二)
    0500 日本同时指标                               4月        --       升0.5
             领先指标                                          --       降0.5
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)               5月        --       +2.2%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)           4月        --  盈余29,804
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率         第一季修正值    --       +1.7%
             GDP(较前季)                                       --       +0.4% (完)

             
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