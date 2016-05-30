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市场报道 | 2016年 5月 31日 星期二 07:55 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月31日至6月7日

路透5月31日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
 开始日期     结束日期    公布时间  公司代码  业绩季度及公司名称
 (日-月-年)   (日-月-年)                      
 31-5-2016                BMO       MDT.N     Q4 2016 美敦力(Medtronic)
 01-6-2016                BMO       KORS.N    Q4 2016 Michael Kors Holdings Ltd
 02-6-2016                AMC       AVGO.OQ   Q2 2016 博通(Broadcom)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            [TW/DIARYCN

 (编译 于春红; 审校 白云)

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