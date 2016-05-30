《美国上市公司业绩公布日程表》--5月31日至6月7日

路透5月31日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年) 31-5-2016 BMO MDT.N Q4 2016 美敦力(Medtronic) 01-6-2016 BMO KORS.N Q4 2016 Michael Kors Holdings Ltd 02-6-2016 AMC AVGO.OQ Q2 2016 博通(Broadcom) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 [TW/DIARYCN (编译 于春红; 审校 白云)