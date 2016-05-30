《中国报摘》--中国证券报5月31日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平表示，实施创新驱动发展战略，是应对发展环境变化、把握发展自主权、提高核心竞争力的必然选择，是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题的必然选择。

* 其他:

--上海证交所将现有的信息披露暂缓与豁免由事前申请改为事中事后监管。

--民政部相关负责人表示，将继续鼓励民间资本参与养老服务业发展，优化民间资本投资养老服务业的政策环境。

--南方东英资管公司透露，在上周末监管层发出停复牌指引后，南方复时中国A50ETF又出现大额申购，此次申购超过20亿元人民币。

--光大证券 与网易 签署战略合作协议，光大证券在互联网金融上的布局加速，意欲构建跨界服务生态体系。

--招商轮船 认购工银金融租控制的VMH公司增发股份，投资额为3.819亿美元，认购完成后将拥有标的公司三成股份。VMH系工银租赁投资经营40万吨VLOC（大型矿砂船）的资产平台。

--GQY视讯 大股东姚国际所持的323.49万股股份被银河证券强平，因其信用帐户无法偿还融资。

--海南橡胶 拟定向发增股份募集不超过39.03亿元资金，全部用于非胶农业、特种胶园等项目。