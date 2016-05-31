《全球主要国家债券发行预告》--5月31日-6月7日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 5/31 日本 标售两年期公债 6/1 德国 标售五年期联邦债券 6/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 6/2 西班牙 标售债券 6/2 日本 标售10年期公债 6/2 日本 标售三个月期贴现国库券 6/6 法国 标售国库券(BTF) 6/7 美国 发售三年期公债 6/7 日本 标售30年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖；审校 张若琪)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。