《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月31日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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*工商时报：
--寿险资金挺台湾，中信金控 子公司台湾人寿昨日宣布以165亿台币，买下高雄前金区的汉来新世界中心大楼，为近年寿险在高雄最大一笔不动产投资案。台湾人寿(含已并入的中信人寿)迄今在高雄投资的不动产、土地开发案总金额已上看318亿台币。
--首季资本市场回稳、债券价格反弹，带动15家上市柜金控首季净值比去年底增加927亿台币，若以所有金控股数来看，相当于每股净值增加近0.6台币；其中富邦金控 、元大金控 及国泰金控 为净值增加前三大公司。
*经济日报：
--林全内阁昨日敲定立法院新会期21项优先法案，主打〞民生牌〞与〞理念牌〞，其中，由党团主导的非核家园推动法，将明确把2025年非核写入法案，并要求核一、二、三厂不延役，核四不运转。
--中国人民币兑美元汇率中间价大贬，创下五年多以来新低。分析人士认为，美国联准会（Fed）升息的可能性，让人民币提前反映了预期。人民币TRF（目标可赎回远期契约）客户减少亏损的期待落空。若从现在价位续贬，客户的亏损会扩大。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。