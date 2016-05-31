《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月31日

*工商时报：

--寿险资金挺台湾，中信金控 子公司台湾人寿昨日宣布以165亿台币，买下高雄前金区的汉来新世界中心大楼，为近年寿险在高雄最大一笔不动产投资案。台湾人寿(含已并入的中信人寿)迄今在高雄投资的不动产、土地开发案总金额已上看318亿台币。

--首季资本市场回稳、债券价格反弹，带动15家上市柜金控首季净值比去年底增加927亿台币，若以所有金控股数来看，相当于每股净值增加近0.6台币；其中富邦金控 、元大金控 及国泰金控 为净值增加前三大公司。

*经济日报：

--林全内阁昨日敲定立法院新会期21项优先法案，主打〞民生牌〞与〞理念牌〞，其中，由党团主导的非核家园推动法，将明确把2025年非核写入法案，并要求核一、二、三厂不延役，核四不运转。

--中国人民币兑美元汇率中间价大贬，创下五年多以来新低。分析人士认为，美国联准会（Fed）升息的可能性，让人民币提前反映了预期。人民币TRF（目标可赎回远期契约）客户减少亏损的期待落空。若从现在价位续贬，客户的亏损会扩大。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。