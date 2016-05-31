香港个股：华润置地发行三及五年期共50亿元人民币熊猫债券，为内房首例

路透香港5月31日 - 中国大型开发商--华润置地 宣布，于中国银行间债券市场成功发行50亿元人民币第一期中期票据，成为首家在中国债券市场公开发行熊猫债券的房地产企业；该笔债券也是中国首只熊猫中期票据和迄今为止单笔发行金额最大的熊猫债券。

本期债券包括三年期和五年期两个品种，其中三年期品种发行规模20亿元，票面利率3.2%，全场认购倍数2.42倍；五年期品种发行规模30亿元民币，票面利率3.6%，全场认购倍数1.95倍。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。华润置地表示，这次熊猫债券的成功发行，有效拓宽了低成本人民币融资管道，对公司继续保持融资成本优势及进一步优化有息负债结构均具有重要的意义。

公司表示，是次发债所得款项将用于项目建设开发及补充流动资金。

华润置地周一收盘报18.38港元，过去一个月累计下跌约4%。（完）

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