香港个股：华润置地发行三及五年期共50亿元人民币熊猫债券，为内房首例

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透香港5月31日 - 中国大型开发商--华润置地 宣布，于中国银行间债券市场成功发行50亿元人民币第一期中期票据，成为首家在中国债券市场公开发行熊猫债券的房地产企业；该笔债券也是中国首只熊猫中期票据和迄今为止单笔发行金额最大的熊猫债券。
本期债券包括三年期和五年期两个品种，其中三年期品种发行规模20亿元，票面利率3.2%，全场认购倍数2.42倍；五年期品种发行规模30亿元民币，票面利率3.6%，全场认购倍数1.95倍。
熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。华润置地表示，这次熊猫债券的成功发行，有效拓宽了低成本人民币融资管道，对公司继续保持融资成本优势及进一步优化有息负债结构均具有重要的意义。
公司表示，是次发债所得款项将用于项目建设开发及补充流动资金。
华润置地周一收盘报18.38港元，过去一个月累计下跌约4%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。