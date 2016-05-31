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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 08:28 BJT

《台湾重要政经日程》--5月31日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

5/31(二)

--09:00 行政院长林全赴立法院报告施政方针并备质询。

--10:0 总统蔡英文出席〞2016年台北国际电脑展〞开幕典礼。

--11:00 台新投信举行记者会。

--16:20 中央银行公布第十期金融稳定报告。

--16:30 金管会例行记者会。

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6/1(三)

--10:30 日经公布台湾制造业采购经理人指数(PMI)。

*6/3(五)

--14:30 证交所举行农业生技产业座谈会。

6/4(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。

6/6(一)

--16:20 央行公布5月底外汇存底，上月底为4,331.84亿美元。

6/7(二)

--08:30 主计总处公布5月底消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.88%。

--16:00 财政部公布5月出口/进口数据，上月出口金额年跌6.5%。

6/9(四)-6/10(五)

--端午节及弹性放假，金融市场休市。

6/21(二)

--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。

6/22(三)

--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为3.97%。

6/23(四)

--16:00 经济部公布5月工业生产指数，上月为年减4.06%。

6/24(五)

--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增4.65%。

9/10(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

9/15(四)-9/16(五)

--中秋节及弹性放假，金融市场休市。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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