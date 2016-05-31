欧洲经济指标预测--6月1日-6月8日****

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储主席讲话
路透1月18日 - 美国股市周三开盘基本持平，因投资者评估经济数据和最新出炉的银行业绩，并等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚发表讲话。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月30日当周 6月1日(三) 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.2% +0.4% (较上年同期) +0.8% +0.4% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +4.7% +4.9% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- -1.3% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 5月 54.0 54.7 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 53.0 53.9 0750 法国Markit制造业PMI 5月 48.3 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 52.4 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月终值 51.5 51.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 16.00 18.83 抵押贷款发放金额(亿英镑) 38.00 74.35 抵押贷款批准件数(件) 67,950 71,357 M4货供额(较前月) -- -0.4% 0830 英国Markit/CPIS制造业PMI 5月 49.6 49.2 6月2日(四) 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 5月 52.0 52.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -4.1% -4.2% 1145 欧洲央行再融资利率 6月 0.00% 0.00% 存款利率 -0.40% -0.40% 6月3日(五) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 5月 51.5 52.1 0755 德国Markit服务业PMI 5月 55.2 55.2 Markit综合PMI 5月终值 54.7 54.7 0800 欧元区Markit服务业PMI 5月终值 53.1 53.1 Markit综合PMI 52.9 52.9 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 52.5 52.3 0900 欧元区零售销售 (较前月) 4月 +0.3% -0.5% (较上年同期) +1.9% +2.1% 6月6日当周 6月6-13日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 5月 -- -0.8% (较上年同期) 截至5月的三个月 -- +9.2% 6月6日(一) 0600 德国工业订单(较前月) 4月 -- +1.9% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 6.2 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 5月 -- -0.9% 6月7日(二) 0600 德国工业生产(较前月) 4月 -- -1.3% 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月底 -- 赤字275.0 0645 法国经常帐(亿欧元) 4月 -- 赤字18 经季节调整贸易收支(亿欧元) 4月 -- 逆差43.7 0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.5% 6月8日(三) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.4% 0830 英国工业生产(较前月) 4月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.2% 制造业产出(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- -1.9% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 5月 -- 41 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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