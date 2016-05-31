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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 08:32 BJT

《香港报摘》--经济日报5月31日

* 要闻版头条：

--新盘低价抢客，本月10大屋苑量跌价稳，月内录183宗成交，按月跌12%，连跌两个月，七个屋苑量跌，鰂鱼涌太古城按月急挫五成。学者料，加息阴霾令二手交投进一步萎缩。

* 其他：

--瑞士洛桑管理学院（IMD）昨发表全球竞争力排行榜，香港获评为第一，是继2012年后重回榜首，力压排第二和第三的瑞士和美国，被视为香港竞争对手的新加坡排第四。

--内地A股欲升乏力，累及已获批的逾半南下基金迟迟未推，部分开售日期延至6月。但无碍新产品申请南来，最新过关的是中日合资公司旗下＂融通医疗保健行业混合型证券投资基金＂。

--数字王国 公布，按每股配售价0.5港元，配售7亿股，占扩大股本约6.09%。配售价较昨日收市价折让约18%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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