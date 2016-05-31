《香港报摘》--经济日报5月31日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 要闻版头条：
--新盘低价抢客，本月10大屋苑量跌价稳，月内录183宗成交，按月跌12%，连跌两个月，七个屋苑量跌，鰂鱼涌太古城按月急挫五成。学者料，加息阴霾令二手交投进一步萎缩。
* 其他：
--瑞士洛桑管理学院（IMD）昨发表全球竞争力排行榜，香港获评为第一，是继2012年后重回榜首，力压排第二和第三的瑞士和美国，被视为香港竞争对手的新加坡排第四。
--内地A股欲升乏力，累及已获批的逾半南下基金迟迟未推，部分开售日期延至6月。但无碍新产品申请南来，最新过关的是中日合资公司旗下＂融通医疗保健行业混合型证券投资基金＂。
--数字王国 公布，按每股配售价0.5港元，配售7亿股，占扩大股本约6.09%。配售价较昨日收市价折让约18%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。