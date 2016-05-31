《全球重要经济事件一览表》--5月31日-6月7日

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5月31日(二)

首尔--韩国央行公布5月政策会议的会议记录(0700)。

罗马--意大利央行公布年报，央行总裁维斯科将发表讲话(0830)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2016论坛(至6月1日)。

6月1日(三)

华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。

布鲁塞尔--欧洲工商峰会(至6月2日)，发言嘉宾包括欧元集团主席迪塞尔布洛姆和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

法兰克福--德国央行召开银行监管会议，欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)与德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)将出席会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布半年一度的金融稳定报告(0730)。

6月2日(四)

北京--中国资本市场峰会。

宁波市--中国国家发改委主办的“APEC城镇化高层论坛2016”(至3日)。

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱乐部午餐会，与Alphabet执行董事长施密特(Eric Schmidt)会面(1530)。

美国切斯努特山--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在一次会议上发表演说(1700)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔出席证券业及金融市场协会的一场讨论会(1235)。

伦敦--英国央行总裁卡尼召开记者会，展示新版5英镑钞票(1300)。

日本钏路--日本央行审议委员佐藤健裕对当地商界领袖讲话。

维也纳--欧洲央行管委会会议，之后宣布利率决定(1145)，央行总裁德拉吉召开记者会(1230)。

维也纳--欧洲央行总裁德拉吉和奥地利央行总裁诺沃特尼在奥地利央行成立200周年纪念仪式上发表讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表演说(0705)。

加拿大新斯科舍--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表讲话(1445)。

6月3日(五)

中国西安--20国集团(G20)农业部长会议。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德就经济情势及货币政策发表演说(1630)。

瑞典桑德港--瑞典央行副总裁扬松发表演说(0915)。

6月4日(六)

斯德哥尔摩--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加瑞典央行举办的讨论会，主题为“宏观稳定与金融稳定之间的关联”(0700)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹发表演说(1615)。

6月5日(日)

深圳--第十八届中国风险投资论坛。

6月6日(一)

费城--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表演说(1630)。

赫尔辛基--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席 Global Interdependence Center的中央银行系列讨论会(0615)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在ESRB国际会议发表演说(0800)。

6月7日(二)

澳门--太湖世界文化论坛第四届年会(至9日)。论坛主题为“合力建设人类命运共同体的新文明”；中国国家领导人和外国政要、国内外著名专家、中外企业领军人物、国际组织代表、新闻媒体将出席。

法兰克福--欧洲央行公布2016年经济趋同报告(0800)。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至6月8日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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