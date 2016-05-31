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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 08:35 BJT

《交易视点》台债冷券成交热络，青菜萝卜仍各有所好--凯基证券

路透台北5月31日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，本周即将登场新五年券发行前交易，由于目前五年短券流动性偏弱，新增筹码供给若去化不易，势必对短券造成压力，短券建议先保持观望。

十年券方面，十年上下各券成交利率已极度压缩，中线来看未来资本利得空间越来越小。但近期冷券成交状况热络，显示青菜萝卜仍各有所好，加上流动性尚可，操作上维持居间交易的建议不变，预期五年券105/5期 交易区间0.50-0.60%、10年券105/4期增额券 0.80-0.88%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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