美国与加拿大经济指标预测--5月31日-6月7日****

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月30日当周 5月31日(二) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 3月 -0.1% -0.1% GDP(较前季) 第一季 -- +0.2% GDP环比年率 +2.9% +0.8% 1230 美国实质个人支出(较前月) 4月 -- 持平 个人所得(较前月) +0.4% +0.4% 经调整后的个人支出 +0.7% +0.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数 (较前月) 3月 +0.8% +0.7% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.2% 房价指数(较上年同期) +5.2% +5.4% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 50.9 50.4 1400 世企研美国消费者信心指数 5月 96.0 94.2 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 5月 -- 负13.9 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 4月 -- +1.6% 6月1日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 496.5 抵押贷款再融资指数 -- 2,005.6 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 5月 -- 52.2 1345 美国Markit制造业PMI 5月终值 -- 50.5 1400 美国建筑支出(较前月) 4月 +0.6% +0.3% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 50.5 50.8 制造业投入物价分项指数 59.6 59.0 制造业就业分项指数 49.8 49.2 制造业新订单分项指数 -- 55.8 -- 美国汽车销量年率(万辆) 5月 1,730 1,742 6月2日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 5月 -- 65,141 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 5月 增加17.8 增加15.6 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月28日当周 27.0 26.8 四周均值(万人) -- 27.850 续请失业金人数(万人) 5月21日当周 215.0 216.3 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 5月 -- 724.4 6月3日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 5月 增加16.1 增加16.0 民间就业岗位(万人) 增加15.4 增加17.1 制造业就业岗位(万人) 持平 增加0.4 政府部门就业岗位(万人) -- 减少1.1 失业率 4.9% 5.0% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 -- 62.8% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差413 逆差404 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 逆差24.5 逆差34.1 出口(亿加元) -- 409.9 进口(亿加元) -- 444.0 1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第一季 +0.4% +0.1% 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 51.2 综合PMI -- 50.8 1400 美国工厂订单(较前月) 4月 +1.9% +1.5% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +1.0% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 4月修正值 -- +3.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.4% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.7% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.8% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 55.5 55.7 企业活动分项指数 -- 58.8 就业分项指数 -- 53.0 新订单分项指数 -- 59.9 投入物价分项指数 -- 53.4 6月6日当周 6月6日(一) 1400 美国就业趋势指数 5月 -- 128.3 6月7日(二) 1230 美国单位劳工成本 第一季修正值 +4.1% +4.1% 非农业生产力 -0.6% -1.0% 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.6 经季节调整PMI -- 53.1 1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加202.5 增加296.7 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 郑茵)
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美国劳工部周三公布，美国12月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%，12月核心CPI较前月上涨0.2%。12月民间 部门每周平均实质所得上升0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，12月工业生产较前月上升0.8%(预估为上升0.6%)，12月 产能利用率为75.5%(预估为75.4%)，12月制造业产出较前月上升0.2%(预估为上升0.4%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月)
路透1月18日 - 美国股市周三开盘基本持平，因投资者评估经济数据和最新出炉的银行业绩，并等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚发表讲话。