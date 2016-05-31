《香港报摘》--信报5月31日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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* 要闻版头条：
--瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）昨日公布2016年全球竞争力报告，香港自2012年以来再度荣登世界最具竞争力经济体，原因包括香港乃海外直接投资中国的通道，似乎印证财政司司长曾俊华所指，香港目前不是有中国风险，而是有中国机会的论点。
* 其他：
--主力于内地代理京都念慈庵系列的金活医药 ，去年受产品＂蜜炼川贝枇杷膏＂进口注册证到期影响，系列销售收入按年大跌近四成。董事局主席赵利生表示，上月中已获批五年有效进口证，预期下月初即可恢复供应，期望今年内地销售可回升至2014年水平。
--中银香港 将南洋商业银行出售予中国信达 昨日完成交割。中银董事会秘书陈振英指出，该行出售南商获利约300亿港元，是否派发特别股息将由董事会考虑。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。