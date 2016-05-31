版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 08:43 BJT

《香港报摘》--信报5月31日

* 要闻版头条：

--瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）昨日公布2016年全球竞争力报告，香港自2012年以来再度荣登世界最具竞争力经济体，原因包括香港乃海外直接投资中国的通道，似乎印证财政司司长曾俊华所指，香港目前不是有中国风险，而是有中国机会的论点。

* 其他：

--主力于内地代理京都念慈庵系列的金活医药 ，去年受产品＂蜜炼川贝枇杷膏＂进口注册证到期影响，系列销售收入按年大跌近四成。董事局主席赵利生表示，上月中已获批五年有效进口证，预期下月初即可恢复供应，期望今年内地销售可回升至2014年水平。

--中银香港 将南洋商业银行出售予中国信达 昨日完成交割。中银董事会秘书陈振英指出，该行出售南商获利约300亿港元，是否派发特别股息将由董事会考虑。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐