《中国报摘》--其他报纸重要消息5月31日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--中国基金业协会会长洪磊表示，要提高服务能力，解决行业“痛点”，包括积极推动有关部门推进养老金等长期基金入市，将私募股权基金、创投基金管理人纳入可选投资管理人队伍；在做好私募基金产品备案合格投资者审查的同时，积极推动私募产品在发行和定增重组中不再穿透。
**21世纪经济报道**
--平安银行 与绿叶集团达成规模100亿元人民币的战略合作协议，双方将共同发起设立“平安绿叶医疗健康产业基金”。
**人民日报**
--到2020年，南方电网区域将建成集中式充电站674座，公共分散式充电桩2.5万个，总体投资规模超30亿元。
**金融时报**
--中国人寿联合美国不动产投资管理机构RXR已完成对曼哈顿美国大道1285标志性写字楼项目的收购，收购价格16.5亿美元，为纽约今年来成交的最大不动产投资项目。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。