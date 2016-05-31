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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 08:46 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月31日

**上海证券报**

--中国基金业协会会长洪磊表示，要提高服务能力，解决行业“痛点”，包括积极推动有关部门推进养老金等长期基金入市，将私募股权基金、创投基金管理人纳入可选投资管理人队伍；在做好私募基金产品备案合格投资者审查的同时，积极推动私募产品在发行和定增重组中不再穿透。

**21世纪经济报道**

--平安银行 与绿叶集团达成规模100亿元人民币的战略合作协议，双方将共同发起设立“平安绿叶医疗健康产业基金”。

**人民日报**

--到2020年，南方电网区域将建成集中式充电站674座，公共分散式充电桩2.5万个，总体投资规模超30亿元。

**金融时报**

--中国人寿联合美国不动产投资管理机构RXR已完成对曼哈顿美国大道1285标志性写字楼项目的收购，收购价格16.5亿美元，为纽约今年来成交的最大不动产投资项目。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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