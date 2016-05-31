金属期市：伦敦期铜月度跌幅或超7%，因美元上涨

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
出于对中国经济的担忧，全球投资者已大量抛售亚洲股票，而对美国联邦储备理事会(美联储)升息更趋积极的忧虑，又迫使他们卖出亚洲债券和货币。
日本4月工业生产意外上升，暗示尽管出口疲软且熊本附近地区接连受到地震打击，但产出数据仍为脆弱经济提供一些复苏的希望。
美联储主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。
全球最大铜生产国智利周一表示，4月铜产量下滑，因该国中部地区一些矿区受到豪雨冲击，而且矿石品级持续下滑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 郑茵/于春红)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。