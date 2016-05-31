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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 08:58 BJT

金属期市：伦敦期铜月度跌幅或超7%，因美元上涨

出于对中国经济的担忧，全球投资者已大量抛售亚洲股票，而对美国联邦储备理事会(美联储)升息更趋积极的忧虑，又迫使他们卖出亚洲债券和货币。

日本4月工业生产意外上升，暗示尽管出口疲软且熊本附近地区接连受到地震打击，但产出数据仍为脆弱经济提供一些复苏的希望。

美联储主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。

全球最大铜生产国智利周一表示，4月铜产量下滑，因该国中部地区一些矿区受到豪雨冲击，而且矿石品级持续下滑。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 郑茵/于春红)

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