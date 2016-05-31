《香港报摘》--其他报纸重要消息5月31日

* 明报：

--利福国际 旗下崇光百货（SOGO），于周日（29日）结束一连17天的周年庆，内里不少店舖均表示人流较去年同期激增，当中尤以化妆品销售最佳，营业额料升逾一倍。有钟表店透露，有从事代购的内地水货客于感谢周合共购入逾百万港元货品转售。

* 苹果日报：

--嘉华国际 主席吕志和称，楼价过去一年下跌逾10%后，跌势料会喘定，难望会有大跌。他并指即使不计算地价成本，建筑成本上升，也是支撑楼价因素，故认为未来两、三年内，楼价保持平稳，而政策也会支持楼市。

* 星岛日报：

--政府发行的第六批通胀挂钩债券（iBond 6）将于今天起开始认购，由于经济转差加上股市波动，各界均预期今年认购人数较去年热烈，今年抽iBond人数或再超越去年认购60万人次的纪录。

* 东方日报：

--汇控 新一批的永久后偿或可转换证券（CoCo Bonds）掀起私银客户的认购热潮，有私人银行家透露，虽然该行的专业投资者最低可以20万美元认购，但因今次CoCo Bonds息率吸引（6.875厘），供不应求，令最终分配率只有约6%，客户需至少斥资330万美元始能获分配。

* 文汇报：

--港交所 首席中国经济学家巴曙松预料，中国＂L型经济＂将会持续一段长时间，今年会呈现＂脉冲式的探底形态＂，因原本增长的红利正逐步减弱，所谓的转型就是培养新的动力。而在这个窄幅的增长过程中，需要很专业的行业分辨能力。（完）