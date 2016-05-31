《香港报摘》--其他报纸重要消息5月31日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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* 明报：
--利福国际 旗下崇光百货（SOGO），于周日（29日）结束一连17天的周年庆，内里不少店舖均表示人流较去年同期激增，当中尤以化妆品销售最佳，营业额料升逾一倍。有钟表店透露，有从事代购的内地水货客于感谢周合共购入逾百万港元货品转售。
* 苹果日报：
--嘉华国际 主席吕志和称，楼价过去一年下跌逾10%后，跌势料会喘定，难望会有大跌。他并指即使不计算地价成本，建筑成本上升，也是支撑楼价因素，故认为未来两、三年内，楼价保持平稳，而政策也会支持楼市。
* 星岛日报：
--政府发行的第六批通胀挂钩债券（iBond 6）将于今天起开始认购，由于经济转差加上股市波动，各界均预期今年认购人数较去年热烈，今年抽iBond人数或再超越去年认购60万人次的纪录。
* 东方日报：
--汇控 新一批的永久后偿或可转换证券（CoCo Bonds）掀起私银客户的认购热潮，有私人银行家透露，虽然该行的专业投资者最低可以20万美元认购，但因今次CoCo Bonds息率吸引（6.875厘），供不应求，令最终分配率只有约6%，客户需至少斥资330万美元始能获分配。
* 文汇报：
--港交所 首席中国经济学家巴曙松预料，中国＂L型经济＂将会持续一段长时间，今年会呈现＂脉冲式的探底形态＂，因原本增长的红利正逐步减弱，所谓的转型就是培养新的动力。而在这个窄幅的增长过程中，需要很专业的行业分辨能力。（完）
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。