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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 09:07 BJT

《全球汇市》美元受叶伦谈话支撑，日圆在日本经济数据激励下弹升

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1145  1.1144  +0.01  +2.62  1.0860
    美元/日圆            110.89  111.11  -0.20  -7.82  120.30
    欧元/日圆         123.60  123.71  -0.09  -5.27  130.47
    美元/瑞郎            0.9910  0.9917  -0.07  -1.08  1.0018
    英镑/美元            1.4661  1.4638  +0.16  -0.52  1.4738
    美元/加元            1.3043  1.3047  -0.03  -5.75  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5890  6.5893  -0.00  +0.32  6.5680
    澳元/美元            0.7192  0.7179  +0.18  -1.14  0.7275
    新西兰元/美元        0.6710  0.6693  +0.25  -1.68  0.6825
    澳元/日圆         79.760  79.780  -0.03  -8.97  87.620
    新西兰元/日圆     74.410  74.350  +0.08  -9.23  81.980
    英镑/日圆         162.59  162.63  -0.02  -8.26  177.22
    澳元/新西兰元     1.0715  1.0723  -0.07  +0.48  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 张明钧/王颖/李爽/孙国玉/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫/白云/郑茵/许娜)

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