《全球汇市》美元受叶伦谈话支撑，日圆在日本经济数据激励下弹升

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1145 1.1144 +0.01 +2.62 1.0860 美元/日圆 110.89 111.11 -0.20 -7.82 120.30 欧元/日圆 123.60 123.71 -0.09 -5.27 130.47 美元/瑞郎 0.9910 0.9917 -0.07 -1.08 1.0018 英镑/美元 1.4661 1.4638 +0.16 -0.52 1.4738 美元/加元 1.3043 1.3047 -0.03 -5.75 1.3839 美元/离岸人民币 6.5890 6.5893 -0.00 +0.32 6.5680 澳元/美元 0.7192 0.7179 +0.18 -1.14 0.7275 新西兰元/美元 0.6710 0.6693 +0.25 -1.68 0.6825 澳元/日圆 79.760 79.780 -0.03 -8.97 87.620 新西兰元/日圆 74.410 74.350 +0.08 -9.23 81.980 英镑/日圆 162.59 162.63 -0.02 -8.26 177.22 澳元/新西兰元 1.0715 1.0723 -0.07 +0.48 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/王颖/李爽/孙国玉/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫/白云/郑茵/许娜)
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。