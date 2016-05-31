《中国已公布新股发行上市日程表》--5月31日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/31 沪 小康股份 780127 14,250 5.81 18.19 中信建投 6/2 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 -- 沪 三 棵 树 2,500 15.94 18.09 中信证券 -- 深 久 之 洋 3,000 22.50 22.98 西南证券 -- 沪 中国核建 52,500 3.47 15.60 中信建投 -- 沪 上海沪工 2,500 10.09 22.98 广发证券 -- 深 环球印务 2,500 7.98 22.99 招商证券 -- 深 三德科技 2,500 8.57 22.98 国泰君安 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。