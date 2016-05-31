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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 08:56 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--5月31日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      5/31    沪　　小康股份　780127　　14,250　　　  5.81      18.19    中信建投　6/2
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     --     沪　　三 棵 树  2,500      15.94      18.09    中信证券
     --     深　　久 之 洋  3,000      22.50      22.98    西南证券
     --     沪　　中国核建 52,500       3.47      15.60    中信建投
     --     沪　　上海沪工  2,500      10.09      22.98    广发证券
     --     深　　环球印务  2,500       7.98      22.99    招商证券
     --     深　　三德科技  2,500       8.57      22.98    国泰君安
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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