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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 08:58 BJT

《汇市简讯》美元/韩元亚洲时段迅速站稳脚跟，重返1,190上方

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* 美元/韩元的月末出口商卖盘迅速消散，汇价重返1,190上方

* 开盘报1,189，交投于1,187.9-1,190.9区间，现报1,190.5

* 开盘前出炉的数据显示，韩国工业生产逊于预期

* 韩4月工业生产经季调后较前月下滑1.3%，预期为下滑0.2%；较上年同期下降2.8%，预估为下降1.0%

* 3月工业生产修正后为下降1.3%，初值为下降2.2%，减轻了数据的整体疲弱程度

* 1,193下方有技术性强劲阻力位，若升破则将上看1,200(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 李婷仪)

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