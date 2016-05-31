港报社评：中资股舍港返A股，香港当自强--经济日报5月31日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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接连有红筹以至港资背景企业，拟舍港股到A股借壳上市，惹关注本港融资中心地位是否退色。此现象虽非本港独有，但业界须多动脑筋，吸国际资金增港股深广度，莫仅坐等北水。
在港上市仅年半的万达商业，昨宣布斥344亿元私有化，拟回归A股借壳，另一红筹匹克体育亦有类似计划。至于具港资背景的内地快递＂一哥＂顺丰，亦拟舍港股到深圳借壳。相继有企业舍港股而取A股市场，外界忧本港融资中心地位失色。
其实此现象非本港独有，美股去年已掀中国概念股私有化潮，三十多只在美上市的中概股提私有化，不少拟取消美国上市后，重返A股借壳。红筹股、中概股纷纷回归A股，应有国际与内地两底因。
国际方面，过去国际投资者憧憬中国经济持续高增长，遂积极高追中资股，令有关股份享高估值、高成交。
惟中国经济正陷调整、且部分中资企业的管治水平未符国际投资者期望，中资股渐受国际市场冷落，估值与交投量齐跌。
至于内地方面，虽然内地股市熊踪处处，但A股实炒股不炒市，中概股在A股借壳的消息，往往惹热钱爆炒，有中概股舍美股重返A股后，估值急飈两三倍，令其他在海外上市的中资企业亦跃跃欲试。
惟此如意算盘能打得多响，正现变数。有内地舆论已质疑，借壳风潮徒惹壳股盲目炒作，且海外中资股以高溢价私有化后，再以更高溢价在A股借壳，有圈钱甚至坑害内地股民之嫌。故市场正盛传中证监拟收紧借壳、限制借壳上市估值，甚至将借壳视为新上市申请，须经更严格审批。
无论如何，港股向来＂打开门做生意＂，中资企业既有其商业考量，本港监管部门以至港府，亦毋须刻意降低现时与国际接轨的监管要求，为挽留个别企业而刻意迁就。
但此不代表香港应袖手旁观，因港股成交萎缩确是事实。港交所以至金融业界与其坐等中港互联互通，如扩大沪港通、启动深港通等，引北水南来，更关键的实是加强对国际市场的推广路演。 港股素来面向国际，吸引国内外各式投资者。要继续吃好这口四方饭，除要靠国际化的金融监管，更须让更多国际投资者认识港股的投资机会，招徕投资目标、风险胃纳更多元化的国际资金，以强化港股深广度，待国际市场对中资股兴趣回升，港股自能早着先机，再次跑出。（完）
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。