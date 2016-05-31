港报社评：中资股舍港返A股，香港当自强--经济日报5月31日

接连有红筹以至港资背景企业，拟舍港股到A股借壳上市，惹关注本港融资中心地位是否退色。此现象虽非本港独有，但业界须多动脑筋，吸国际资金增港股深广度，莫仅坐等北水。

在港上市仅年半的万达商业，昨宣布斥344亿元私有化，拟回归A股借壳，另一红筹匹克体育亦有类似计划。至于具港资背景的内地快递＂一哥＂顺丰，亦拟舍港股到深圳借壳。相继有企业舍港股而取A股市场，外界忧本港融资中心地位失色。

其实此现象非本港独有，美股去年已掀中国概念股私有化潮，三十多只在美上市的中概股提私有化，不少拟取消美国上市后，重返A股借壳。红筹股、中概股纷纷回归A股，应有国际与内地两底因。

国际方面，过去国际投资者憧憬中国经济持续高增长，遂积极高追中资股，令有关股份享高估值、高成交。

惟中国经济正陷调整、且部分中资企业的管治水平未符国际投资者期望，中资股渐受国际市场冷落，估值与交投量齐跌。

至于内地方面，虽然内地股市熊踪处处，但A股实炒股不炒市，中概股在A股借壳的消息，往往惹热钱爆炒，有中概股舍美股重返A股后，估值急飈两三倍，令其他在海外上市的中资企业亦跃跃欲试。

惟此如意算盘能打得多响，正现变数。有内地舆论已质疑，借壳风潮徒惹壳股盲目炒作，且海外中资股以高溢价私有化后，再以更高溢价在A股借壳，有圈钱甚至坑害内地股民之嫌。故市场正盛传中证监拟收紧借壳、限制借壳上市估值，甚至将借壳视为新上市申请，须经更严格审批。

无论如何，港股向来＂打开门做生意＂，中资企业既有其商业考量，本港监管部门以至港府，亦毋须刻意降低现时与国际接轨的监管要求，为挽留个别企业而刻意迁就。

但此不代表香港应袖手旁观，因港股成交萎缩确是事实。港交所以至金融业界与其坐等中港互联互通，如扩大沪港通、启动深港通等，引北水南来，更关键的实是加强对国际市场的推广路演。 港股素来面向国际，吸引国内外各式投资者。要继续吃好这口四方饭，除要靠国际化的金融监管，更须让更多国际投资者认识港股的投资机会，招徕投资目标、风险胃纳更多元化的国际资金，以强化港股深广度，待国际市场对中资股兴趣回升，港股自能早着先机，再次跑出。（完）

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