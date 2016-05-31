长江期货：中国期指三品种分化，IH表现更强

以下内容节选自5月31日的《期货日报》：

周一，IF与IH合约均以红盘报收，IC主力合约全天下跌0.48%。虽然，股指期货市场整体延续振荡走势，但内部开始出现分化。技术上，IF与IC合约仍处于5月10日以来的振荡区间内运行，IH1606周一以相同时间内的最高收盘价报收，有摆脱区间的迹象。

市场整体持仓量上，IF、IH、IC四份合约持仓量分别增加509手、433手、358手。持仓量的回升，表明部分资金开始重新回到期指市场。虽然绝对量上，IF持仓量上升数最大，但从相对变化而言，笔者认为市场的关注度更多集中于IH合约。IH、IF、IC市场持仓量的变化幅度分别为2.46%、1.23%、1.00%。(完)

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