长江期货：中国期指三品种分化，IH表现更强

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自5月31日的《期货日报》：
周一，IF与IH合约均以红盘报收，IC主力合约全天下跌0.48%。虽然，股指期货市场整体延续振荡走势，但内部开始出现分化。技术上，IF与IC合约仍处于5月10日以来的振荡区间内运行，IH1606周一以相同时间内的最高收盘价报收，有摆脱区间的迹象。
市场整体持仓量上，IF、IH、IC四份合约持仓量分别增加509手、433手、358手。持仓量的回升，表明部分资金开始重新回到期指市场。虽然绝对量上，IF持仓量上升数最大，但从相对变化而言，笔者认为市场的关注度更多集中于IH合约。IH、IF、IC市场持仓量的变化幅度分别为2.46%、1.23%、1.00%。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。