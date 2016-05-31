港报社评：曾健超尊重司法的表态亦应受尊重--信报5月31日

公民党成员曾健超上周被裁定一项袭警及两项拒捕罪名成立，昨天在九龙城裁判法院被判入狱五星期，获准以三百元现金保释，在十四日内提出上诉申请。曾健超表示对判刑极失望，但仍相信及尊重香港的司法制度，会立即申请上诉。曾健超指出，获准保释后最重要的工作是专注于六月一日开审的七警案担任证人，协助法庭蒐证。

曾健超涉及在前年占领运动期间的十月十五日凌晨，于龙和道隧道上方向下面的警员淋泼有异味液体，警员将之制服却遇到反抗。法官罗德泉判刑时指出，曾健超当时与警员素未谋面，双方无接触，但他用有异味的不明液体淋泼警员是侮辱和挑衅，把对方当作出气袋，行为近乎吐口水。至于拒捕，虽抗拒程度不低，惟只为摆脱警员，并非存心伤害对方。罗官又认为，被告身为社工，应有能力冷静下来，处理情绪；他不满警员抛开平日克制，但自己亦抛开克制，令人觉得讽刺。法官对于被告积极参与社会事务，罪成后或失去工作感到可惜，但这不是减刑理由。

曾健超由上庭的第一天到昨日被判囚，毫不让人意外地，支持者和反对者不停展开不堪入耳的骂战。曾健超昨天的回应，无疑是值得肯定的理性表现，相信及尊重司法制度的讲法，并没有为撕裂的社会火上浇油，这是应有的公民情操。曾健超在追求理想的过程中如踰越了法规，就该承担相应的法律责任；虽然有人比较壹传媒老板黎智英在金钟占领区被掷猪杂案中，三名被告判囚九至十八周不等，以及对照其他案例刑期，质疑今次对曾健超的判罚过轻；而昨日法官在判刑时也指出，曾健超没有悔意，但无论如何，他仍绝不应受到不平等待遇。最重要的是，让司法制度继续维护香港的法治精神。

首先，酝酿多时的七警案开审在即，曾健超身为案中受害者，出庭作供应受到公平对待，不该由于袭警罪成被判囚而＂因人废言＂。如今有一派意见认为，曾健超的待罪之身将影响其作供的可信度，假如此说属实，肯定不是众所乐见的公平审讯。袭警案是一回事，七警案是另一回事，尽管此案施袭者与彼案受害者同为一人，但两宗性质迥异的案件不能混为一谈。我们呼吁，七警案以客观证据为依归，彰显法律面前人人平等的公义。

其次，万一曾健超上诉失败，日后须入狱服刑，在囚期间，绝对不该受到＂公报私仇＂的招呼。惩教署和警务处虽然都是同气连枝的政府部门，但纪律部队不是讲究纪律严明和大公无私的吗？就算有人因为袭警罪而成为阶下囚，相信狱吏们都深明刻意针对的偏私态度是法理不容的。

事实上，占领运动之后的好一段日子，大量民众被送上法庭，不同阵营对于林林总总的判决结果，往往采取自己的方式进行主观的诠释，这边厢有部分议员批评＂警察拉人、法官放人＂，那边厢有个别政客控诉＂司法黑暗、政治迫害＂。无论是来自哪一个阵营的肆意攻击，司法制度无可避免受到损伤，让人产生法律女神泰美斯竟然有政治倾向的错觉。如果司法制度在政治斗争漩涡中沦为备受夹击的牺牲品，香港仍然是值得大家热爱的我城吗？如果司法制度不获信任，狮子山下的香港精神如何维系下去？说到底，法治是民主的基石，一旦基石动摇了，再美轮美奂的建筑物也会变成危楼，民主云乎哉，有其形而无其神。

故此，曾健超尊重法庭裁决的表态，亦应该得到尊重；若他日后能为自己当日的行为也有一种同样理性的表态，则更值得公众欣赏。毕竟倘说占领运动是年轻人追求民主理想的启蒙，那么尊重司法制度实在是当中宝贵的一课。（完）

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