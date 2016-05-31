港报社评：曾健超尊重司法的表态亦应受尊重--信报5月31日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
公民党成员曾健超上周被裁定一项袭警及两项拒捕罪名成立，昨天在九龙城裁判法院被判入狱五星期，获准以三百元现金保释，在十四日内提出上诉申请。曾健超表示对判刑极失望，但仍相信及尊重香港的司法制度，会立即申请上诉。曾健超指出，获准保释后最重要的工作是专注于六月一日开审的七警案担任证人，协助法庭蒐证。
曾健超涉及在前年占领运动期间的十月十五日凌晨，于龙和道隧道上方向下面的警员淋泼有异味液体，警员将之制服却遇到反抗。法官罗德泉判刑时指出，曾健超当时与警员素未谋面，双方无接触，但他用有异味的不明液体淋泼警员是侮辱和挑衅，把对方当作出气袋，行为近乎吐口水。至于拒捕，虽抗拒程度不低，惟只为摆脱警员，并非存心伤害对方。罗官又认为，被告身为社工，应有能力冷静下来，处理情绪；他不满警员抛开平日克制，但自己亦抛开克制，令人觉得讽刺。法官对于被告积极参与社会事务，罪成后或失去工作感到可惜，但这不是减刑理由。
曾健超由上庭的第一天到昨日被判囚，毫不让人意外地，支持者和反对者不停展开不堪入耳的骂战。曾健超昨天的回应，无疑是值得肯定的理性表现，相信及尊重司法制度的讲法，并没有为撕裂的社会火上浇油，这是应有的公民情操。曾健超在追求理想的过程中如踰越了法规，就该承担相应的法律责任；虽然有人比较壹传媒老板黎智英在金钟占领区被掷猪杂案中，三名被告判囚九至十八周不等，以及对照其他案例刑期，质疑今次对曾健超的判罚过轻；而昨日法官在判刑时也指出，曾健超没有悔意，但无论如何，他仍绝不应受到不平等待遇。最重要的是，让司法制度继续维护香港的法治精神。
首先，酝酿多时的七警案开审在即，曾健超身为案中受害者，出庭作供应受到公平对待，不该由于袭警罪成被判囚而＂因人废言＂。如今有一派意见认为，曾健超的待罪之身将影响其作供的可信度，假如此说属实，肯定不是众所乐见的公平审讯。袭警案是一回事，七警案是另一回事，尽管此案施袭者与彼案受害者同为一人，但两宗性质迥异的案件不能混为一谈。我们呼吁，七警案以客观证据为依归，彰显法律面前人人平等的公义。
其次，万一曾健超上诉失败，日后须入狱服刑，在囚期间，绝对不该受到＂公报私仇＂的招呼。惩教署和警务处虽然都是同气连枝的政府部门，但纪律部队不是讲究纪律严明和大公无私的吗？就算有人因为袭警罪而成为阶下囚，相信狱吏们都深明刻意针对的偏私态度是法理不容的。
事实上，占领运动之后的好一段日子，大量民众被送上法庭，不同阵营对于林林总总的判决结果，往往采取自己的方式进行主观的诠释，这边厢有部分议员批评＂警察拉人、法官放人＂，那边厢有个别政客控诉＂司法黑暗、政治迫害＂。无论是来自哪一个阵营的肆意攻击，司法制度无可避免受到损伤，让人产生法律女神泰美斯竟然有政治倾向的错觉。如果司法制度在政治斗争漩涡中沦为备受夹击的牺牲品，香港仍然是值得大家热爱的我城吗？如果司法制度不获信任，狮子山下的香港精神如何维系下去？说到底，法治是民主的基石，一旦基石动摇了，再美轮美奂的建筑物也会变成危楼，民主云乎哉，有其形而无其神。
故此，曾健超尊重法庭裁决的表态，亦应该得到尊重；若他日后能为自己当日的行为也有一种同样理性的表态，则更值得公众欣赏。毕竟倘说占领运动是年轻人追求民主理想的启蒙，那么尊重司法制度实在是当中宝贵的一课。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。