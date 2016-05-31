期货日报：节日效应力挺大连鸡蛋期货价格

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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以下内容节选自5月31日的《期货日报》：
随着端午节来临，鸡蛋市场处处洋溢着“节日气氛”。鸡蛋期货主力合约在过去一段时间自4301元/500千克回落至3730元/500千克，有效挤压了4月初急涨的泡沫。近期，受节日效应以及豆粕、玉米等饲料价格上涨推动，鸡蛋现货、期货再次联袂上涨。北方四省鸡蛋出场均价已反弹至3380元/500千克，期价亦反弹至4000元/500千克关口。
对于端午节行情，据芝华数据在5月底对广东省蛋鸡产业的调研，广东省目前蛋鸡存栏量为1500万只，同比增加10%—13%，其中老鸡占比较少。“春节后受蛋价下跌影响，老鸡已经淘得差不多了，目前可淘汰老鸡不多。”芝华数据禽蛋分析师杨晓蕾解释道，后市鸡蛋市场可能面临供应增加压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。