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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 09:01 BJT

期货日报：节日效应力挺大连鸡蛋期货价格

以下内容节选自5月31日的《期货日报》：

随着端午节来临，鸡蛋市场处处洋溢着“节日气氛”。鸡蛋期货主力合约在过去一段时间自4301元/500千克回落至3730元/500千克，有效挤压了4月初急涨的泡沫。近期，受节日效应以及豆粕、玉米等饲料价格上涨推动，鸡蛋现货、期货再次联袂上涨。北方四省鸡蛋出场均价已反弹至3380元/500千克，期价亦反弹至4000元/500千克关口。

　　对于端午节行情，据芝华数据在5月底对广东省蛋鸡产业的调研，广东省目前蛋鸡存栏量为1500万只，同比增加10%—13%，其中老鸡占比较少。“春节后受蛋价下跌影响，老鸡已经淘得差不多了，目前可淘汰老鸡不多。”芝华数据禽蛋分析师杨晓蕾解释道，后市鸡蛋市场可能面临供应增加压力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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