港报社评：辱骂法官，危害法治根基--星岛日报5月31日

公民党成员曾健超在占领行动冲突期间，从高处向警员泼洒有味液体，被裁定袭警和拒捕罪成，昨日判囚五星期，其支持者在法庭内外破口大骂法官，完全不顾法庭庄严，令人侧目。法官依据法律秉公判决，被告如不接受，可以向法庭提出上诉，要求推翻判决或者减刑，其支持者绝不应该动辄辱骂法官和破坏司法尊严，这种行为如不遏止，将摇撼本港法治支柱。 九龙城法院昨日开庭前，曾的支持者已在法庭外叫喊，到主任裁判法官罗德泉在庭上宣布刑期，庭内有人起哄，甚至语爆粗口。散庭时法官尚未离开，庭内一些旁听者即大声指骂＂死狗官＂、＂无天理＂，比街市还要吵闹，且由庭内吵到庭外，声称＂香港无司法＂、＂公义已死＂。

曾健超案发当晚泼液后被捕，获得公民党及一些抱有相近政治理念者力撑。香港有表达不同政见的自由，但政治诉求不可以成为损害司法尊严的理由。被告曾健超虽然不满判决，但是愿意按照司法程序提出上诉，其支持者也应该尊重司法程序，而不是把整个司法制度和法官骂个狗血淋头。

法治是本港社会核心价值，是民生安定、经济繁荣、保障人权不可或缺的支柱。本港社会一直有尊重法治的传统，才得以发展成今天的成就。尊重法治的最基本条件，是维护司法独立，不管在朝在野，不管抱甚么政治立场，都不得干预法官审案，在审案期间，社会舆情不能向法庭施压，务求法官能够严格按照法律，秉公审理。 如果当事人觉得法官判决不公，可以提出上诉，由更高级法院再审视案件，按法律作出裁定，而不是各人自订一套自以为公义的准则，任意妄为。

对司法的尊重体现在对法庭和法官的尊重，如有人在法庭内外辱骂法官，破坏法庭秩序，以语言和行为宣泄不满，都触犯藐视法庭罪，法官可即时判罚。昨日在法庭内叫嚣和辱骂法官的人士，没有即场被检控，只是因为法官宽容大量。 不惜侮辱法官和司法制度，务求＂输打赢要＂的作风，无论目的是否追求民主，都是把社会朝危险的方向推进。当司法尊严无从维持，语言暴力发展到行动暴力，最极端的发展，就是一些国家的法官竟然要冒生命危险来执行职务。如果香港社会走到了这地步，法治制度便随之崩纷瓦解，因此，这股歪风应即遏止。 本港日后还有许多涉及占领运动的案件上庭，绝不容许法庭和法官成为语言和肢体暴力的攻击对象，不能让不满社会者透过冲击司法权威，把社会推向自毁之途。（完）

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