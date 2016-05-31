港报社评：辱骂法官，危害法治根基--星岛日报5月31日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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公民党成员曾健超在占领行动冲突期间，从高处向警员泼洒有味液体，被裁定袭警和拒捕罪成，昨日判囚五星期，其支持者在法庭内外破口大骂法官，完全不顾法庭庄严，令人侧目。法官依据法律秉公判决，被告如不接受，可以向法庭提出上诉，要求推翻判决或者减刑，其支持者绝不应该动辄辱骂法官和破坏司法尊严，这种行为如不遏止，将摇撼本港法治支柱。 九龙城法院昨日开庭前，曾的支持者已在法庭外叫喊，到主任裁判法官罗德泉在庭上宣布刑期，庭内有人起哄，甚至语爆粗口。散庭时法官尚未离开，庭内一些旁听者即大声指骂＂死狗官＂、＂无天理＂，比街市还要吵闹，且由庭内吵到庭外，声称＂香港无司法＂、＂公义已死＂。
曾健超案发当晚泼液后被捕，获得公民党及一些抱有相近政治理念者力撑。香港有表达不同政见的自由，但政治诉求不可以成为损害司法尊严的理由。被告曾健超虽然不满判决，但是愿意按照司法程序提出上诉，其支持者也应该尊重司法程序，而不是把整个司法制度和法官骂个狗血淋头。
法治是本港社会核心价值，是民生安定、经济繁荣、保障人权不可或缺的支柱。本港社会一直有尊重法治的传统，才得以发展成今天的成就。尊重法治的最基本条件，是维护司法独立，不管在朝在野，不管抱甚么政治立场，都不得干预法官审案，在审案期间，社会舆情不能向法庭施压，务求法官能够严格按照法律，秉公审理。 如果当事人觉得法官判决不公，可以提出上诉，由更高级法院再审视案件，按法律作出裁定，而不是各人自订一套自以为公义的准则，任意妄为。
对司法的尊重体现在对法庭和法官的尊重，如有人在法庭内外辱骂法官，破坏法庭秩序，以语言和行为宣泄不满，都触犯藐视法庭罪，法官可即时判罚。昨日在法庭内叫嚣和辱骂法官的人士，没有即场被检控，只是因为法官宽容大量。 不惜侮辱法官和司法制度，务求＂输打赢要＂的作风，无论目的是否追求民主，都是把社会朝危险的方向推进。当司法尊严无从维持，语言暴力发展到行动暴力，最极端的发展，就是一些国家的法官竟然要冒生命危险来执行职务。如果香港社会走到了这地步，法治制度便随之崩纷瓦解，因此，这股歪风应即遏止。 本港日后还有许多涉及占领运动的案件上庭，绝不容许法庭和法官成为语言和肢体暴力的攻击对象，不能让不满社会者透过冲击司法权威，把社会推向自毁之途。（完）
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。