中航期货：基本面支持沪铝价格中期上行

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自5月31日的《期货日报》：
4月下旬以来，黑色系品种引领大宗商品高位回调，其中，沪铝一度跌破12000元/吨整数关口，之后维持高位振荡。对于后市，我们认为，受供给侧改革影响，沪铝中长期面临上涨契机，短期受现货紧张支持，面临反弹行情，但美元波动可能成为干扰因素。
在供应减少、需求增加的大背景下，铝将维持中长期上涨格局。短期由于现货紧张，沪铝将保持强势格局。另外，美元可能干扰沪铝走势，但其并非是决定性因素。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。