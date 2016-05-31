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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 09:03 BJT

中航期货：基本面支持沪铝价格中期上行

以下内容节选自5月31日的《期货日报》：

4月下旬以来，黑色系品种引领大宗商品高位回调，其中，沪铝一度跌破12000元/吨整数关口，之后维持高位振荡。对于后市，我们认为，受供给侧改革影响，沪铝中长期面临上涨契机，短期受现货紧张支持，面临反弹行情，但美元波动可能成为干扰因素。

在供应减少、需求增加的大背景下，铝将维持中长期上涨格局。短期由于现货紧张，沪铝将保持强势格局。另外，美元可能干扰沪铝走势，但其并非是决定性因素。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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