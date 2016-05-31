港报社评：不妄自菲薄失信心，勿固步自封吃老本--文汇报5月31日

昨日，瑞士洛桑管理学院发表2016年世界竞争力年报，香港竞争力排名第一；而在中国社科院的城市竞争力蓝皮书中，香港连续第二年被深圳赶超，位居第二。各类竞争力排名榜标准、角度、重点皆有不同，香港在其中所占据的位次有高有低，并不奇怪，恰恰反映他们对香港的优势和隐忧的看法。香港既有雄厚的硬件和软件实力，又受惠于＂一国两制＂的制度优势，但创新动力不足等发展瓶颈问题也非常突出。面对激烈竞争，港人既不应妄自菲薄失信心，也不能固步自封吃老本，必须时刻保持居安思危的清醒态度，善用优势、增创优势，勤练＂内功＂提升整体竞争力。

瑞士洛桑管理学院最新出炉的全球竞争力排名榜，香港跑赢瑞士和美国，一跃成为全球竞争力最强的城市，独占鳌头；而在中国社会科学院公布的2015年中国城市竞争力报告中，香港却再次被深圳超越，屈居亚军。两个排名榜虽然评估工具、方法及标准皆有不同，但其结果带出的启示意义十分明显。毫无疑问，香港在国际竞争力排名中的优异表现，得益于本地发达的银行和金融系统、鼓励创新的政策，以及完善的法制、简单的低税率和资本自由出入的便利等一系列优势。更重要的是，香港长期为中国内地提供外国直接投资和进入全球资本市场的门户，这一独特的＂超级联系人＂角色赢得不少的加分。

但仅靠传统优势并不代表香港就能够在激烈的竞争中所向披靡。社科院的报告指出，香港在经济规模、知识城市竞争力、信息城市竞争力方面落后于内地多个城市，综合增量竞争力指数较去年第32位继续下滑，不仅落后于北上广，也被中西部的重庆、成都和长沙等城市超越。这恰恰反映，香港在区域竞争中优势此消彼长，与竞争对手的差距不断缩窄。在肯定自身优势、保有自信和乐观的同时，香港也应提高危机感，努力弥补不足。

作为产业结构单一的＂细小外向型＂经济体，香港单靠本地市场，难以保持可持续发展，若继续坐困围城，一味依赖过去累积的成果，难免＂坐吃山空＂，陷入＂被边缘化＂的困境。故此，香港必须发展新的增长点，尤其要借助国家的发展，实现经济转型升级，培育新兴产业，提升整体竞争力，为经济和社会发展找到稳定的新动力。

应该看到，国家的＂十三五＂规划、＂一带一路＂战略、亚投行计划，皆为香港带来充足的发挥空间和机遇。随着众多政策和战略的推出落实，香港只要找到＂国家所需、香港所长＂的结合点，就能巩固和提升香港的优势和地位的钥匙。香港各界应该保持乐观、看清形势，积极把握发展机会，凝聚正能量聚焦经济，脚踏实地地推进创新发展，令香港在激烈的竞争中站稳脚跟，保持发展后劲，持续巩固优势。（完）

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