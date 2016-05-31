港报社评：不妄自菲薄失信心，勿固步自封吃老本--文汇报5月31日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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昨日，瑞士洛桑管理学院发表2016年世界竞争力年报，香港竞争力排名第一；而在中国社科院的城市竞争力蓝皮书中，香港连续第二年被深圳赶超，位居第二。各类竞争力排名榜标准、角度、重点皆有不同，香港在其中所占据的位次有高有低，并不奇怪，恰恰反映他们对香港的优势和隐忧的看法。香港既有雄厚的硬件和软件实力，又受惠于＂一国两制＂的制度优势，但创新动力不足等发展瓶颈问题也非常突出。面对激烈竞争，港人既不应妄自菲薄失信心，也不能固步自封吃老本，必须时刻保持居安思危的清醒态度，善用优势、增创优势，勤练＂内功＂提升整体竞争力。
瑞士洛桑管理学院最新出炉的全球竞争力排名榜，香港跑赢瑞士和美国，一跃成为全球竞争力最强的城市，独占鳌头；而在中国社会科学院公布的2015年中国城市竞争力报告中，香港却再次被深圳超越，屈居亚军。两个排名榜虽然评估工具、方法及标准皆有不同，但其结果带出的启示意义十分明显。毫无疑问，香港在国际竞争力排名中的优异表现，得益于本地发达的银行和金融系统、鼓励创新的政策，以及完善的法制、简单的低税率和资本自由出入的便利等一系列优势。更重要的是，香港长期为中国内地提供外国直接投资和进入全球资本市场的门户，这一独特的＂超级联系人＂角色赢得不少的加分。
但仅靠传统优势并不代表香港就能够在激烈的竞争中所向披靡。社科院的报告指出，香港在经济规模、知识城市竞争力、信息城市竞争力方面落后于内地多个城市，综合增量竞争力指数较去年第32位继续下滑，不仅落后于北上广，也被中西部的重庆、成都和长沙等城市超越。这恰恰反映，香港在区域竞争中优势此消彼长，与竞争对手的差距不断缩窄。在肯定自身优势、保有自信和乐观的同时，香港也应提高危机感，努力弥补不足。
作为产业结构单一的＂细小外向型＂经济体，香港单靠本地市场，难以保持可持续发展，若继续坐困围城，一味依赖过去累积的成果，难免＂坐吃山空＂，陷入＂被边缘化＂的困境。故此，香港必须发展新的增长点，尤其要借助国家的发展，实现经济转型升级，培育新兴产业，提升整体竞争力，为经济和社会发展找到稳定的新动力。
应该看到，国家的＂十三五＂规划、＂一带一路＂战略、亚投行计划，皆为香港带来充足的发挥空间和机遇。随着众多政策和战略的推出落实，香港只要找到＂国家所需、香港所长＂的结合点，就能巩固和提升香港的优势和地位的钥匙。香港各界应该保持乐观、看清形势，积极把握发展机会，凝聚正能量聚焦经济，脚踏实地地推进创新发展，令香港在激烈的竞争中站稳脚跟，保持发展后劲，持续巩固优势。（完）
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。